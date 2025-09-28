5. La Polestar 2 dispose de suffisamment d’arguments pour ne pas se contenter de figurer
La Polestar 2 (dès 272 ch et 46 800 €) est évaluée dans la catégorie des grandes berlines électriques de plus de 200 ch et affichant plus de 500 km d’autonomie, qui comprend notamment :
BMW i4 (340 ch, dès 64 950 €)
Byd Seal (313 ch, dès 46 990 €)
Hyundai Ioniq 5 (229 ch, dès 48 800 €)
Kia EV6 (229 ch, dès 47 490 €)
Mercedes CLA 250+ (252 ch, dès 52 900 €)
Tesla Model 3 (env. 275 ch, dès 39 990 €)
|Polestar 2
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|14 /20
