Polestar Polestar 2

Essai

La Polestar 2 arrive tard mais avance de sacrés arguments

Stéphane Schlesinger

5. La Polestar 2 dispose de suffisamment d’arguments pour ne pas se contenter de figurer

 

La Polestar 2 (dès 272 ch et 46 800 €) est évaluée dans la catégorie des grandes berlines électriques de plus de 200 ch et affichant plus de 500 km d’autonomie, qui comprend notamment :

BMW i4 (340 ch, dès 64 950 €)

Byd Seal (313 ch, dès 46 990 €)

Hyundai Ioniq 5 (229 ch, dès 48 800 €)

Kia EV6 (229 ch, dès 47 490 €)

Mercedes CLA 250+ (252 ch, dès 52 900 €)

Tesla Model 3 (env. 275 ch, dès 39 990 €)

Budget
  • 5.8
Pratique
  • 6.42
Rapport prix/équipements
  • 7.17
Sur la route
  • 8
Sécurité
  • 7
Autonomie
  • 7.67
Note globale : 14 /20
Explication des critères de notation
