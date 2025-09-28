Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Polestar Polestar 2

Essai

La Polestar 2 arrive tard mais avance de sacrés arguments

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Stéphane Schlesinger

11  

6. La fiche technique de la Polestar 2

 

La Polestar 2 arrive tard mais avance de sacrés arguments

Les chiffres clés

Polestar Polestar 2 299 LONG RANGE SINGLE MOTOR RWD 82 KWH
Généralités  
Date de commercialisation 01/01/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,60 m
Largeur sans rétros 1,85 m
Hauteur 1,47 m
Empattement 2,73 m
Volume de coffre mini 407 L
Volume de coffre maxi 1 097 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 009 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Couple 490 Nm
Puissance moteur 299 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 659 km
Capacité batterie 82 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 205 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 6.2 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
Page précédente

Photos (25)

Voir tout

Sommaire

11  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Polestar Polestar 2

Polestar Polestar 2

SPONSORISE

Essais Grande Berline

Voir tous les essais Grande Berline

Fiches fiabilité Grande Berline

Voir toutes les fiches fiabilité Grande Berline

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/