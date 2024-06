Vente Artcurial à Saint-Tropez, entre ultra haut de gamme et luxe abordable

On associe Artcurial à un univers inaccessible. C’est souvent vrai, car la maison française s’est plusieurs fois distinguée par des records du monde de prix. On se rappellera notamment les 16,4 millions d’euros obtenus pour une Ferrari 250 GT California SWB lors de la célèbre vente Baillon en 2016 ou encore les quelque 32 millions d’euros réclamés par la Ferrari 335 Sport Scaglietti la même année.

Peu de temps après la dispersion de la collection W à Monaco en mai, où quelques Ferrari ont passé le million d’euros, Artcurial reste dans le sud et choisit Saint-Tropez pour sa future vente. Matthieu Lamoure, Directeur général d’Artcurial a eu le coup de cœur pour le golf club où se tiendra son événement varois, comme il nous l’a confié : « ce lieu a un énorme potentiel. Nous allons y faire une vente type concours d’élégance où les voitures seront exposées sur la pelouse. Et Saint-Tropez c’est le village le plus célèbre au monde. »

Rêvons un peu devant les modèles proposés. Surprise, dans le top 3 des estimations les plus élevées on trouve deux modèles récents : une Porsche 918 (jusqu’à 1,5 million d’euros) et une Ferrari 599 GTO (jusqu’à 1 million d’euros). Pourquoi voit-on des autos aussi récentes aussi haut dans le tableau ? « Dans le très haut de gamme, on observe un alentissement sur autos de 1945 jusqu’à la fin des années 60. Elles perdu ont 20 % environ ces dernières années. Pourquoi ? Parce qu’une nouvelle génération d’acheteurs arrive et fait monter les prix sur les modèles des années 80 à 2000. »

Cela dit, des autos sexagénaires n’en finissent pas de prendre de la valeur : les Mercedes 300 SL. « Ce sont les voitures les plus célèbres du monde », explique Matthieu Lamoure, d’ailleurs, une 300 SL Roadster occupe la 2e place des lots les plus valorisés à Saint-Tropez. « De plus, nous proposons une verticale de Mercedes SL, avec les modèles les plus rares : SLS AMG roadster, la SL 63 AMG, SL70 AMG, SL600… ».

En réalité, presque toutes les générations seront représentées, de la 190 SL de 1958 (120 000 € - 180 000 €) à la stupéfiante SL 63 AMG World Championship Collector's Hamilton Edition (47 km d’origine) de 2015, estimée à 300 000 € maxi, en passant par la SL 350 de 2008. Celle-ci, estimée entre 25 000 € et 45 000 € (elle ne totalise que 17 800 km), apparaît même plutôt abordable. Car oui, malgré le prestige du lieu, Artcurial présente aussi des modèles accessibles au commun des mortels, et des affaires intéressantes sont possibles même si on ne paie pas l’impôt sur la fortune immobilière.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Outre la SL 350, on pense à la Renault 25 V6 utilisée par Jean-Claude Killy aux Jeux Olympiques d’Albertville en 1992. Dépassant à peine les 30 000 km, elle est estimée entre

10 000 € et 20 000 €. « La R25 V6 de Killy nous a été confiée par Renault Classic avec qui on est partenaire depuis 3 ans. Ils ont autour de 1 200 voitures en réserve, dont bien des doublons, et vont devoir déménager. Donc ils en vendent et ça cartonne, comme la R25 Baccara turbo l’an dernier », révèle Matthieu Lamoure.

Quand on voit l’émotion suscitée par notre article sur les Renault n’ayant quasiment pas roulé qui se retrouvent à la casse, on n’est pas étonné ! Parmi les prix abordables, on trouve notamment une Peugeot 205 CTI de moins de 90 000 km d’origine (15 000 € - 25 000 €), une rare Rover 114 GSI 61v de 1992 totalisant 23 000 km (12 000 € - 16 000 €) ou encore une Citroën 2CV6 Spécial de 1989 affichant à peine 6 000 km (15 000 € - 25 000 €).

Terminons sur les modèles de rêve présents à cette vente. Matthieu Lamoure nous livre les siens : « Ah, c’est une question difficile… J’aime la Ferrari Daytona qui a une histoire intéressante, achetée par un pilote qui a couru une fois en F1 et souvent en endurance. La voiture est sublime. J’aime aussi la Renault 25, la Mercedes E60 AMG, la Bentley Continental SC rarissime (3 exemplaires), la Ferrari 550 Maranello ex-Michael Schumacher, la Lancia Rally 037 même si c’est inroulable… ».

On pourrait ajouter à tout ceci la Facel Véga Hk II et sa rivale anglaise l’Aston Martin DB4. L’époque où, en France, un constructeur s’aventurait encore dans le domaine de la voiture de luxe. Rendez-vous dimanche 30 juin à 17h00 au Golf Club de Saint-Tropez ou encore en ligne pour regarder la vente Artcurial, et pourquoi pas, y participer. Evidemment, avant d'enchérir, il faut se renseigner au maximum sur le modèle convoité et se fixer un budget à ne pas dépasser.