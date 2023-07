Comment le Concorde a achevé Facel Véga

Sous-traitant pour plusieurs constructeurs, notamment Simca, la Facel-Métallon, créée et dirigée par Jean Daninos, commercialise sa première voiture fin 1954. Dénommée FV1, et fabriquée par la société Facel Véga constituée en 1955, elle subjugue par sa beauté, son luxe et les performances conférées par son V8 Chrysler.

Très cher, ce coupé est néanmoins fort bien accueilli puis connaît une carrière commerciale tout à fait estimable. Les Aston Martin et autres Maserati qu'il concurrence n'ont qu'à bien se tenir ! Il ne va d’ailleurs cesser d’évoluer, devenant FV2, FV3, FV4 puis HK500, avant de céder la place à la sublime HK2 en 1961.

Facel en dérive une grande berline, l’Excellence, qui, elle aussi sera remarquée. Ces belles autos font craquer nombre de stars : Ava Gardner, Ringo Starr, Christian Dior, Pablo Picasso… Une situation idyllique ? Pas vraiment. En réalité, le constructeur a toujours pâti de finances bancales, la faute notamment à une gestion peu rigoureuse. Daninos comprend qu’il lui faut un modèle de grande diffusion pour les redresser : c'est le rôle de la petite Facellia, lancée en 1959.

Faute de pouvoir lui trouver, auprès d’un autre constructeur un moteur adapté, on en crée un chez Pont-à-Mousson (qui fournit à Facel ses boîtes manuelles) à partir d’une ébauche de 6-cylindres en ligne double arbre vite abandonnée. Développé hâtivement, et fabriqué sur une chaîne inadaptée, le brillant 4-cylindres de la Facellia n’est pas fiable. Une avalanche de casses se produit !

Elles coûtent extrêmement cher à Facel, généreux dans ses prises en garantie, et plombent encore un peu plus ses finances, malgré les prêts successifs accordés par l’Etat. Le petit moteur est corrigé, mais c’est trop tard. En 1962 intervient la mise en liquidation de Facel Vega, subséquemment placée sous la tutelle d’un administrateur judiciaire qui obtient néanmoins la poursuite de ses activités. Cela permet de lancer en 1963 la Facel 3 dotée du groupe de la Volvo P1800. Cette Facellia au coeur suédois est bien accueillie.

Conséquence, on croit à la relance de la marque de Daninos (qui n’en est plus que directeur technique), et cela favorise la signature d’un contrat de gérance avec la Sferma, une filiale de la société aéronautique nationalisée Sud-Aviation, fabriquant la Caravelle. Cela donne à Facel un peu d’air… Mais pas suffisamment, malgré le lancement de la 6, au moteur proche de celui de la Big Healey.

La Cour des Comptes s’est penchée sur les énormes prêts accordés à Facel (avec l’aval du Premier Ministre Michel Debré), ne les apprécie pas et le fait savoir au Ministère des Finances, chapeauté par un certain Valéry Giscard d’Estaing. Le contrat de gérance arrive à terme le 30 juin 1964 et n’est pas renouvelé.

Pourquoi ? Parce que Sud-Aviation doit consacrer toutes ses forces à un projet incroyablement ambitieux : l’avion supersonique Concorde. Ce projet revêt aussi une dimension hautement diplomatique, puisqu’il est mené conjointement avec la Grande-Bretagne. Interdiction est donc donnée de consacrer un seul centime de plus à Facel, qui de toute façon ne pourra rembourser l’argent public qui lui a été prêté. La marque ferme ses portes le 31 octobre 1964, et près de cinq ans plus tard, le 2 mars 1969, le Concorde effectue son premier vol…