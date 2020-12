DESIGNERbyBELLU - Jean Daninos, Monsieur Facel

La mémoire de Facel Véga, c’est avant tout l’histoire d’un homme qui a voulu renouveler l’art de la carrosserie en France. Après avoir fréquenté les lycées Janson de Sailly et Buffon, à Paris, Jean Daninos canalise son goût de l’esthétique aux Arts et Métiers puis à la Scarborough Mechanical Engineering School, en Angleterre. Champion de patinage de vitesse, sélectionné pour les Jeux Olympiques de 1928, il entre comme stagiaire chez Citroën le 1er avril 1928. Il n’a pas encore vingt-deux ans. Il y reste et y effectue le début de sa carrière, de 1928 à 1935, occupant successivement les postes d’ingénieur assistant au bureau d’études, de directeur adjoint de la division carrosserie et de directeur du département des voitures spéciales. Au fil de ces fonctions, il révèle des dons incontestables de styliste. Il a un joli coup de crayon et il se risque à imaginer plusieurs carrosseries spéciales sur la base d’une C6 ou d’une 15 CV. Il participe même au développement du coupé et du cabriolet Traction aux côtés de Flaminio Bertoni.

En 1935, Jean Daninos quitte l’automobile. Né le 2 décembre 1906, il n’a pas encore trente ans quand il part travailler chez l’avionneur Morane-Saulnier où il est ingénieur-conseil spécialisé dans l’utilisation des aciers inoxydables. Il prend part au développement du chasseur MS 405. En 1937, Jean Daninos est engagé comme ingénieur en chef chez Bronzavia, une entreprise qui fabrique des accessoires pour l’aéronautique.

En décembre 1939, la société F.A.C.E.L. (Forges et Ateliers de Construction d’Eure-et-Loir) voit le jour sous la forme d’une filiale de Bronzavia. À l’usine initiale de Courbevoie, s’ajoute des nouvelles installations à Dreux.

En 1941, Jean Daninos ouvre un bureau d’études à Genève pour échapper aux Allemands. Dans le même temps, l’usine de Dreux étant occupée, le personnel est transféré dans des installations de Colombes où sont produits des gazogènes. En 1943, Jean Daninos part aux États-Unis pour monter la société General Aircraft Equipment. En attendant son visa pour le retour, il conçoit une machine à fabriquer des glaçons, le Cuberator fabriqué par Panelectric. Il touche à tout le bougre…

Aussitôt la paix revenue, le sens de l’esthétique de Jean Daninos reprend le dessus. Il ébauche le dessin d’une grande berline qui pourrait relancer la marque Hispano Suiza. En 1945, F.A.C.E.L. fusionne avec Métallon, une marque qui avait vu le jour en 1937 et se transforme en Facel Métallon. La nouvelle société se tourne tout naturellement vers l’industrie automobile, met au point les méthodes de fabrication pour la caisse de la Dyna Panhard en collaboration avec l’Aluminium Français, et en produit plus de 45 000 exemplaires entre 1946 et 1953.

En 1948, Facel Metallon inaugure un département dévolu aux carrosseries de luxe pour la fabrication des Simca Sport (à partir de 1949), des Ford Comète (1951) et surtout des Bentley Cresta, un modèle créé par Pinin Farina et présenté au Salon de Paris 1948. Un accord signé avec le carrossier italien à ce moment-là confère à Facel-Métallon le droit de produire sous licence ce coupé Bentley. Après le prototype réalisé à Turin, seize autres exemplaires seront produits par Facel.

L’activité de Facel se répartit maintenant sur quatre sites :

fabrication des prototypes à Courbevoie (dans les anciens ateliers du carrossier De Villars),

construction automobile à Colombes et à Dreux,

production pour l’aviation, équipement en acier inoxydable, emboutissage et tôlerie à Amboise.

Alors que la Simca Huit Sport avait été créée par Giovanni Michelotti pour les Stabilimenti Farina, que la Bentley Cresta était l’œuvre de Pinin Farina, les productions suivantes (Simca Week-End, Coupé de Ville, Océane, Plein Ciel, Ford Comète et la Bentley du Salon 1951) sont des pures créations de Facel.

Dorénavant, Jean Daninos met en avant le talent de styliste qu’il avait exercé autrefois chez Citroën. Plusieurs dessins naissent dans les studios de Facel sous son autorité et sous son regard avisé. Il travaille avec Jacques Brasseur, son ingénieur en chef, et Roger Dumas, le styliste qui a dessiné la première Aronde chez Simca.

Émanation de la compagnie Facel-Metallon, la société Facel S.A. est formée en 1953. Dès 1952, le dessin de la future FVS avait été entrepris. La présentation à la presse a lieu le 29 juillet 1954. La nouvelle voiture porte désormais un prénom : Véga.

Les bases du style Facel-Véga sont jetées même si de nombreuses retouches doivent encore intervenir au cours des années suivantes : les flancs lisses et dépourvus de toute décoration, l’angle des ailes arrière occupé par le feu rouge, la calandre verticale, clin d’œil aux voitures de prestige du passé, flanquée de deux prises d’air, le motif vertical dans lequel prend place le phare, le bas de caisse souligné par un épais bandeau qui se prolonge visuellement, à l’avant comme à l’arrière, par les pare-chocs…

La Facel Véga FVS effectue ses grands débuts devant le public à l’occasion du salon de l’Automobile de Paris, en octobre 1954. Élégantes et rapides, les Facel Véga trouvent leur place sur le marché du luxe. Jean Daninos est désormais plus célèbre que son frère cadet Pierre, auteur des Carnets du Major Thomson… Jean Daninos s’éteindra le 13 octobre 2001 à Cannes.