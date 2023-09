Route de nuit - Facel-Véga HK 500 : roman noir

Incidemment, la marque Facel Véga est liée à un événement tragique qui survient en janvier 1960 : la mort accidentelle d’Albert Camus dans une voiture conduite par Michel Gallimard, à Villeneuve-la-Guyard, dans l’Yonne.

Il se trouve que la voiture pliée contre un platane après une sortie de route à grande vitesse était une Facel-Véga HK 500, une voiture rare, chère et puissante qui n’était pas connue du grand public… avant cette catastrophe.

Alors que toutes les grandes marques françaises s’éteignaient, au début des années 1950, l’espoir est revenu avec la naissance de la firme Facel Véga qui renouait avec l’élégance et la sportivité qui avaient fait la réputation de l’industrie française.

La mémoire de Facel Véga, c’est avant tout l’histoire d’un homme. Pierre Daninos est un personnage attachant, un brillant touche-à-tout qui a donné du panache à tout ce qu’il approchait. Champion de patinage de vitesse, sélectionné pour les Jeux Olympiques de 1928, il entre comme stagiaire chez Citroën en 1928. Il n’a pas encore vingt-deux ans. Il y reste et y effectue le début de sa carrière, de 1928 à 1935, occupant successivement les postes d’ingénieur assistant au bureau d’études, de directeur adjoint de la division carrosserie et de directeur du département des voitures spéciales.

En décembre 1939, la société F.A.C.E.L. (Forges et Ateliers de Construction d’Eure-et-Loir) voit le jour et aussitôt après le retour de la paix, le sens de l’esthétique de Jean Daninos reprend le dessus. La première Facel-Véga voit le jour en 1954. Jean Daninos est désormais plus célèbre que son frère cadet Pierre, auteur des Carnets du Major Thomson…

Grande classique que la carrosserie française, la Facel Véga HK 500 succède à la FVS en octobre 1959. La HK 500 est propulsée par un moteur Chrysler du type Typhoon V8 qui a vu sa cylindrée grimper à 5,9 litres et qui affiche la respectable puissance de 335 ch. C’est trop pour Michel Gallimard.