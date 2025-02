Rétromobile 2025 - les bonnes affaires à moins de 30 000 € en vidéo : Mercedes 280 E

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Plus grand succès commercial de Mercedes, la W123, longtemps l’entrée de gamme de la marque allemande, s’est vendue à 2,7 millions d’unités entre 1976 et 1985. On s’en souvient surtout surmontée d’un panneau Taxi, tant ces professionnels de la route l’ont plébiscitée. Pourquoi ? Parce qu’en diesel, cette auto était virtuellement éternelle. Elles sont nombreuses à avoir passé le million de kilomètres !

Cela dit, les versions à essence ont, elles aussi, su convaincre, tant que leur prix restait raisonnablement exorbitant. Oui, à l’époque, on acceptait de payer beaucoup plus cher sa Mercedes car on comptait amortir son surcoût en la gardant bien plus longtemps qu’une de ses rivales tout en roulant dans une excellente auto. Mais il y avait des limites, que franchissait la variante de haut de gamme 280 E, dont le tarif se rapprochait de celui de la Classe S. D’une allure discrète, elle ne se différencie pratiquement pas d’une 240D, donc s’est peu vendue. Une rareté à l’heure actuelle !

Sous le capot, la 280 E cache le très beau 6-en-ligne double arbre M110, un incassable 2,8 l développant 185 ch, du moins en 1982, année où a été fabriqué le très bel exemplaire présenté à Rétromobile. Oui, sous son allure pépère, cette berline atteint les 200 km/h dans une belle musique ! Gorgée d’options, cette 280 E bénéficie de l’ABS, rare sur une auto de cette époque, mais aussi du cuir, de la boîte automatique, du régulateur de vitesse, de la clim, du toit ouvrant… De plus, selon le vendeur (qui l’a remise à niveau), tout fonctionne sur cette 2e main dépassant à peine les 130 000 km, ce qui est très peu pour une telle voiture.

Présentant remarquablement bien, elle aura juste besoin d’un peu de cosmétique : ajustements sur les éléments chromés et teinture sur le bourrelet gauche du siège conducteur. A 14 900 €, elle est très bien placée vu ce qu’on voit en annonces. Comme la W123 a été sérieusement étudiée contre les chocs, et vu que celle-ci dispose de l’ABS, on peut même l’envisager comme un daily driver délicieusement rétro, datant d’une époque où acheter une Mercedes avait un sens particulier. Reste qu’il faut composer avec une consommation élevée : 11 l/100 km en roulant très tranquillement.

Check-list

- Etat de l’injection

- Corrosion du châssis

- Silentblocs du train avant

Les +

- Fiabilité impressionnante

- Performances intéressantes

- Charme discret de la bourgeoisie germanique

Les –

- Consommation élevée

- Corrosion vicelarde

- Pièces d’origine chères