La BYD Seal 6 DM-i est 15 000€ moins chère qu'une Skoda Superb hybride rechargeable - En direct du salon de Lyon 2025

A l’origine, Byd espérait déverser des dizaines de milliers de voitures électriques sur le marché européen. Même si le géant chinois de l’industrie automobile a réussi à augmenter sensiblement ses volumes de vente depuis son arrivée chez nous, ce sont surtout ses modèles hybrides rechargeables qui plaisent : le Seal U DM-i est devenu très largement la meilleure vente du constructeur sur le Vieux continent.

Voilà pourquoi la nouvelle Seal 6 devrait aider BYD dans sa conquête européenne : c’est son deuxième véhicule hybride rechargeable, prenant la forme d’une familiale disponible à la fois en berline et en break.

Une berline de 4,84 mètres de long

La Seal 6 mesure 4,84 mètres de long, elle est donc légèrement moins grosse qu’une Skoda Superb (4,91 mètres) qui reste quasiment sa seule rivale sur le marché automobile où les berlines n’existent quasiment plus.

Elle affiche une ergonomie intérieure similaire à celle des autres modèles de la gamme avec deux écrans qui concentrent toutes les principales commandes (d’une taille de 8,8 pouces pour le combiné d’instrumentation et de 12,8 pouces ou 15,6 pouces pour la tablette centrale selon la finition). Les efforts d’habillage sont en revanche moins poussés que sur certains autres modèles de la gamme, avec du plastique dur sur les parties basses et sur le bas des contreportes.

Deux tailles de batteries

Sous le capot, la Seal 6 DM-i possède un petit bloc essence de 1,5 litre combiné à un moteur électrique, entraînant uniquement les roues avant. La puissance maximale combinée atteint 184 chevaux dans la version de base et 212 chevaux pour sa déclinaison plus haut de gamme, avec 10,1 kWh de batterie pour la première et 19 kWh pour la seconde). Comptez moins de 60 kilomètres d’autonomie maximale en mode électrique pour la petite batterie et plus de 100 pour la grosse (en norme WLTP), avec 3,3 kW de puissance maximale de charge pour la petite batterie et 6,6 kWh pour la grosse. L’autonomie maximale combinée, elle, dépasse les 1 500 km grâce au réservoir d’essence de 65 litres.

A partir de 38 490€ avant remise

La BYD Seal 6 démarre à 38 490€ dans sa finition de base avec les petites batteries et à 42 080€ avec les grosses batteries. En ce moment, il faut ajouter une remise de 3 000€ pour l’auto quelle que soit la version. A titre de comparaison, une Skoda Superb demande au minimum 53 360€ dans sa version hybride rechargeable de 204 chevaux. La berline chinoise a donc un gros avantage de prix par rapport à sa principale rivale tchèque.

L’instant Caradisiac

Vous ne trouvez pas qu’elle a un petit air d’ancienne berline Peugeot, cette berline ?