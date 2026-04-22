Même le modeste SUV électrique compact de BYD va se recharger en 5 minutes

En Europe, Byd prépare activement le lancement de son Atto3 Evo, version améliorée du SUV compact électrique lancé sur le marché en 2023. Long de 4,46 mètres, ce modèle vient de gagner une nouvelle architecture électrique à « 800 volts » permettant d’augmenter la puissance maximale (jusqu’à 449 chevaux) mais surtout de faire grimper la vitesse maximale de charge rapide (10-80 % de charge en 25 minutes avec des batteries de 74,8 kWh de capacité, ce qui n’a cependant rien d’exceptionnel sur le marché).

Ce Byd Atto3 Evo coûtera 38 990€ en prix de base et nous l’essaierons sur Caradisiac le moins prochain. Mais en Chine, le modèle arrive à un moment de sa carrière très différent et quand on voit ce qu’il s’y passe, on se dit qu’il vaudrait peut-être mieux attendre un peu !

Un nouvel Atto3 à « Flash Charging »

Car oui, BYD s’apprête à dévoiler une toute nouvelle mouture de l’Atto3 en Chine. Le véhicule vient d’être révélé par le ministère de l’Industrie du pays et il grossit en mesurant désormais 4,66 mètres de long.

Le style extérieur, lui, n’évolue pas beaucoup et on apprend qu’il laissera le choix entre des batteries de 57,5 ou de 68,5 kWh de capacité. Surtout, il reprendra lui aussi la technologie « Flash Charging » inaugurée sur le marché européen par la Denza Z9GT (et déjà présente sur le marché chinois sur les BYD Han L et Tang L). Même si sa puissance de charge maximale n’atteindra probablement pas les 1000 kW contrairement à ces gros modèles familiaux, c’est la promesse d’avoir un 10-70 % de charge rapide en seulement 5 minutes.

Il arrivera en Europe

Il y a toujours un décalage entre les produits de BYD commercialisés en Chine et ceux proposés en Europe (par exemple, les Han et Tang vendues chez nous sont toujours les anciennes moutures alors qu’ils ont été changés l’année dernière dans l’Empire du Milieu), mais ce nouveau Atto3 (appelé Yuan Plus en Chine) doit arriver en Europe à moyen terme. Avec donc cette capacité à recharger très vite, même sans pouvoir disposer de bornes capables d’aller beaucoup plus haut que 350 kW…

Via CarNewsChina