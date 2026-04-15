Voyager aussi rapidement avec une électrique qu’avec une thermique, beaucoup d’automobilistes attendent cette proposition pour sauter le pas. Avec cette nouvelle Denza Z9 GT vendue par le groupe chinois BYD, capable de faire le plein en moins de 10 minutes, le souhait pourrait bien devenir réalité, et même un rêve éveillé avec des performances de feu, des technologies embarquées jamais vues et un niveau de raffinement à faire trembler les Allemandes, pour un confort Pullman. On vérifie ?

En bref : Grand break de 5,18 m de long 100 % électrique puis hybride rechargeable 1 156 ch et 0 à 100 km/h en 2s7 600 km d'autonomie mixte WLTP Batterie de 122,5 kWh bruts Recharge de 10 à 97 % en moins de 10 mn À partir de 115 000 €

Notre visite au Salon de Shanghai en 2025 nous avait déjà mis au parfum… Stella Li, vice-présidente du géant chinois BYD, y annonçait une force de frappe historique dans le monde de l’automobile, avec notamment une première place mondiale chez les constructeurs de véhicules électriques, quatre marques aux identités fortes dont celle qui porte le nom du groupe, des croissances à plusieurs chiffres, et des technologies novatrices pour ses batteries LFP (Lithium-Fer-Phosphate) , sa spécialité depuis 1995 avant même les voitures.

Les dernières données sont renversantes avec 120 000 membres dans son département recherche et développement, dans lequel ont été investis plus de 30 milliards d’euros en 2024. Le résultat : une moyenne de 52 brevets déposés par jour, mais surtout l’annonce d’une pile « Blade » révolutionnaire et d’un réseau de bornes de recharge « Flash » deux à trois fois plus puissantes que dans les meilleures stations actuelles.

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Et c’est cette Z9GT qui inaugure ces technologies promettant des voyages aussi simples qu’avec une thermique grâce à un débit qui peut atteindre 1 000 kW, et ce quasiment jusqu’au plein. Légitime, car la marque Denza qui lance ce modèle se veut premium, voire luxueuse.

Par son profil élancé et équilibré façon Shooting Brake, ses jantes énormes (20’’ en série et 21’’ en option) et son regard frondeur, la Z9GT évoque même la Porsche Taycan Sport Turismo. Dommage que les systèmes de détection des dangers Lidar s’invitent disgracieusement au-dessus du pare-brise…

En tout cas, l’auto appelle au voyage, notamment grâce à ses 5,18 m de long (soit 20 cm de plus que l’Allemande), dont 3,12 m entre essieux, qui suggèrent un bel espace intérieur. Non seulement dans les compartiments avant et arrière, où l’on trouve respectivement 53 et 495 litres, mais surtout dans l’habitacle : en digne haut de gamme chinois, la Denza réserve un espace aux jambes royal à l’arrière.

Mieux, comme une Mercedes Classe S toutes options, la Denza offre en série un siège passager électrique réglable depuis l’arrière, histoire d’aller se prélasser côté droit, d’autant que la banquette s’y ajuste en inclinaison, et qu’elle propose également chauffage, ventilation, massage, et extensions repose-jambes…

La démonstration en matière d’accueil continue avec quatre miroirs de courtoisie éclairés, un écran de clim séparé pour les passagers arrière, des portes à ouverture automatisée, et trois écrans haute résolution dont un système multimédia de 17,3 pouces à interface Google donnant accès à de nombreuses applications de divertissement tel qu’un Karaoké. Et tout cela sans aucun supplément, puisque seuls les jantes de 21’’ et les rétroviseurs caméras (que l’on ne conseille toujours pas faute de perspective) seraient en option.

Pour ne rien gâter, l’intérieur est tiré à quatre épingles avec des inserts en bois véritable, du cuir étendu à la planche de bord et aux contre-portes, y compris sur les parties basses, et des fixations ultra-rigoureuses et solides. Par ailleurs, diverses ambiances sont proposées, comme cet intérieur noir à tendance sportive composé d’une sellerie noire partiellement recouverte de suédine et égayée de passepoils et surpiqûres jaunes.

Enfin, la Z9GT se veut tout aussi raffinée côté trains roulants avec, en série là aussi, une suspension pneumatique pilotée, des roues arrière directrices et des freins carbone/céramique. Peut-être pas du luxe, sachant que ses trois moteurs électriques peuvent développer jusqu’à 1 156 ch de concert pour propulser de 0 à 100 km/h en 2s7, et que l’auto pèse plus de 2,9 tonnes… Un ensemble de choses qui justifie en partie un ticket à 115 000 €, qui peut sembler élevé pour un modèle premium d’une marque qui a tout à prouver, sachant qu’à ce prix, on peut avoir accès à une Taycan Sport Turismo de base. Pour finir de convaincre, Denza offre, comme BYD, une garantie 6 ans ou 150 000 km sur le véhicule et 8 ans ou 250 000 km sur la batterie. Reste tout de même à l'essayer...