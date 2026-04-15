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Denza Z9 Gt

Essai

Essai Denza Z9GT EV : l'anti-Porsche Taycan signée BYD à l'essai

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

10  

5. Les notes de la Denza Z9GT EV

 

Essai Denza Z9GT EV : l'anti-Porsche Taycan signée BYD à l'essai

La Denza Z9GT EV (1 156 ch, à partir de 115 000 €) est évaluée dans la catégorie des grands breaks routiers électriques hautes performances, qui comprend notamment :

-Audi S6 Avant e-tron Quattro (503 ch, à partir de 106 750 €)

-BMW i5 Touring M60 xDrive (601 ch, à partir de 112 300 €)

-Porsche Taycan Sport Turismo Turbo (884 ch, à partir de 181 600 €)

Denza Z9GT EV
Budget
  • 5.6
  • 5.6
  • 5.6
  • 5.6
  • 5.6
 
Pratique
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
 
Rapport prix/équipements
  • 8.67
  • 8.67
  • 8.67
  • 8.67
  • 8.67
 
Sur la route
  • 7.29
  • 7.29
  • 7.29
  • 7.29
  • 7.29
 
Sécurité
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
 
Autonomie
  • 5.33
  • 5.33
  • 5.33
  • 5.33
  • 5.33
 
Note globale : 13,5 /20
Explication des critères de notation
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