La Denza Z9GT EV (1 156 ch, à partir de 115 000 €) est évaluée dans la catégorie des grands breaks routiers électriques hautes performances, qui comprend notamment :

-Audi S6 Avant e-tron Quattro (503 ch, à partir de 106 750 €)

-BMW i5 Touring M60 xDrive (601 ch, à partir de 112 300 €)

-Porsche Taycan Sport Turismo Turbo (884 ch, à partir de 181 600 €)