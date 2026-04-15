La concurrence : chic mais plus pingre…

Malgré son traitement ultrachic, sa puissance de feu et sa débauche de technologies, difficile d’imaginer cette Denza Z9GT EV concurrencer réellement une Porsche Taycan Sport Turismo, maître étalon de la catégorie des grands breaks électriques. C’est que le client de la marque allemande regarde rarement ailleurs, et certainement pas du côté d’une marque naissante. Dans quelques années, peut-être… En attendant, la Chinoise peut intéresser les acheteurs de Tesla Model S ou certains habitués de modèles premium tels que la BMW i5 Touring ou l’Audi A6/S6 Avant e-tron, du moins les plus curieux. Si son tarif avoisine ceux des deux dernières dans leurs versions les plus puissantes, la Denza oppose une cavalerie encore supérieure et un niveau d’équipement sans équivalent.

À retenir : prometteuse mais perfectible

Bilan en demi-teinte pour cette auto atypique : la Denza Z9GT EV est spacieuse, raffinée, très performante et bluffante en termes de technologie, grâce surtout à sa charge ultrarapide. Revers de la médaille, elle est encombrante et lourde, au point de mettre à mal ses trains roulants et aides à la conduite, évolués mais perfectibles, et d’entraîner une consommation digne d’un gros SUV peu profilé. À 115 000 €, on a le droit d’être exigeant, surtout concernant un modèle premium d’une marque naissante qui a encore beaucoup à prouver.