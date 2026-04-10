Rendez-vous lundi 13 avril en direct de l’essai de la Denza Z9GT !
La semaine prochaine démarre en fanfare avec les premiers essais du haut de gamme 100 % électrique de Denza, la marque prémium du groupe BYD qui annonce d’ores et déjà des performances stratosphériques et surtout des vitesses de charge jamais vues. Rendez-vous donc ce lundi 13 avril pour les premières images et impressions de conduite, en direct !
5,18 m de long, 600 km d’autonomie, entre 5 et 10 minutes pour recharger, 1 156 ch, 2s7 au 0 à 100 km/h : le break électrique Denza Z9 GT attaque de front la Porsche Taycan Sport Turismo dont elle s’inspire, avec un style très élancé. Le modèle interpelle d’autant plus qu’il a été présenté en grande pompe à l’Opéra Garnier de Paris cette semaine, sous les yeux ébahis de centaines d’invités (dont de nombreux influenceurs et journalistes). Autant dire que BYD, le géant chinois propriétaire de la marque premium, est attendu au tournant…
Que peut-on attendre de ce luxueux modèle, affiché tout de même à un tarif élitiste de 115 000 € ? Des prestations exceptionnelles à même d’écraser la concurrence occidentale ou de faire oublier les familiales thermiques à vocation sportive ? C’est ce que nous allons voir lors des premiers essais prévus ce lundi 13 avril. Et vous serez aux premières loges, avec nous, pour découvrir les premières images et impressions de conduite de la version zéro émission, en attendant le lancement d’un modèle hybride rechargeable…
En attendant, l’auto ne laisse pas indifférent, tant par son style shooting break que par son ambiance intérieure. Et nos premières prises en main du modèle l’an passé, avant son récent restylage, avaient déjà laissé entrevoir un potentiel de premier ordre…
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