Une Chinoise plus que premium et un SUV Citroën abordable au long cours

Le Citroën C3 Aircross est-il à l'ouest ?

Le SUV français, vendu aux alentours de 25 000 euros est-il capable de longs trajets en chouchoutant conducteur et passagers ? C'est ce qu'Alan Froli et l'indispensable Eddy ont tenté de déterminer en parcourant 1 2OO km du côté de la Bretagne et du Mont Saint Michel. Leur verdict à la fin du périple ? Le Citroën C3 Aircross hybride de 136 ch s'en tire très honorablement, tant du point de vue du confort que des performances. "Même pas mal" précisent les expéditionnaires en pensant à leurs lombaires.

Denza Z9 GT, l'épouvantail à Allemandes ?

Byd ne fait pas exception à la règle qui veut que, comme Lexus pour Toyota, un constructeur généraliste se doit de disposer d'une marque premium. Voilà donc que le Chinois débarque en Europe avec sa première Denza, la Z9 GT. Manuel Cailliot, qui en a pris le volant, en est revenu conquis, car elle coche toutes les cases requises pour intégrer le rayon haut de gamme : confort, qualités d'assemblage, comportement et performances. Reste à connaître les tarifs de l'engin disponible en version électrique et hybride rechargeable. Des tarifs que les constructeurs allemands attendent avant d'en avoir peur.

Takata, l'histoire qui n'en finit pas

La liste des stop drive s'allonge. Après la spectaculaire opération de rappel de Citroën équipés d'airbags Takata défectueux, et celui de Volkswagen, c'est au tour de Mercedes et de Toyota d'entrer dans la danse des changements de coussins de leurs modèles qui en sont équipés. Selon le ministère des transports, il resterait près de 2,3 millions d'airbags défectueux en circulation. On n'a pas fini d'évoquer Takata, une marque qui, pourtant, n'existe plus depuis 2017.

Au rayon compactes, faut-il choisir Ingolstadt ou Munich ?

Elles sont toutes les deux compactes, premium et allemandes. Mais toutes deux ont un caractère bien particulier. La BMW Série 1 120 se veut dynamique alors que l'Audi A3 35 TFSI mise plutôt sur la consommation, l'habitabilité et la frugalité. Cédric Morençais, qui les a comparés, a décidé de se montrer raisonnable et son choix s'est porté sur la bourgeoise d'Ingolstadt, au détriment de la sportive de Munich.

