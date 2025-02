Airbags Takata : 237 500 nouvelles autos sont priées de s'arrèter

Le simple rappel s’est transformé en stop drive, une injonction demandant tout simplement d’arrêter de conduire. C’est le dernier épisode en date d’une histoire sans fin, celle des airbags Takata et de Citroën qui a débuté l’an passé (alors que le défaut est connu depuis 10 ans) et qui a coûté la vie à 18 personnes en France métropolitaine et dans les outre-mer et continue aujourd’hui avec l’arrêt total de 237 500 nouvelles autos.

Ce stop drive n’est pas une première pour Citroën qui a déjà du faire face à un tel arrêt forcé de ses clients en C3 et DS3 fabriquées entre 2008 et 2013. C’était l’an passé et l’affaire ne concernait que les modèles des outre-mer et du sud de la France, sous prétexte que le défaut des coussins Takata ne présentaient un risque que s’ils étaient confrontés à un climat chaud et humide.

Le nitrate d'ammonium toujours en cause

Les 240 000 autos équipées des airbags défectueux du nord de la France, au-dessus d’une ligne de Clermont-Ferrand à Lyon, se sont donc contentées d’être rappelées, tout en continuant de rouler. Mais au mois de janvier, un test a tout fait basculer. Un airbag a été examiné du côté de Nantes, en Loire-Atlantique et les experts sont formels : il fait état "d’une dégradation des propriétés du nitrate d'ammonium ». En clair, il est explosif sans avoir besoin d’un impact.

À la vue de ces résultats, Thierry Koskas, le patron de Citroën a appliqué le principe de précaution en lançant dès ce 18 février un stop drive. Ce qui n'était qu'un simple rappel de Citroën et DS du nord s'est du coup transformé en mesure d'arrêt total. Tous les clients de C3 et DS3 produites entre 2008 et 2013 sont bien évidemment prévenus par courrier et doivent immédiatement prendre contact avec leur réseau et arrêter de conduire.

Pour la marque, l’opération semble, a priori, ne pas poser de problème. Selon Thierry Koskas, interrogé par Le Parisien, le réseau dispose d’un stock de 40 000 airbags, mais aussi de voitures de courtoisie en nombre suffisant. En outre, toujours selon la direction de la marque, il faudrait cinq jours seulement pour avoir un rendez-vous et le changement d’airbag ne prendrait que 30 mn.

Sauf que les premiers témoignages recueillis par Radio France ne vont pas dans ce sens. Une conductrice concernée indique ainsi que le délai que son garagiste lui a fixé est de deux mois. Justement le temps estimé par Thierry Koskas pour changer tous les coussins défectueux.

Des clients reconnaissants ?

Mais si ce giga rappel pose un gros problème logistique pour Stellantis (qui a provisionné 940 millions d’euros dans ce sens), il en va aussi de l’image de Citroën et de DS qui pourrait en prendre pour son grade.

Son patron se veut néanmoins rassurant et compte sur la bienveillance de ses clients qui lui seront reconnaissants. Et de penser qu « à moyen terme, cette attention portée à la sécurité sera reconnue. » D’autres marques, également concernées, ont plutôt choisi la politique de l’autruche et du rappel discret. Elles n’ont, pour le moment, aucune raison de s’en plaindre.