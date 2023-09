Denza D9 : luxueux mastodonte - En direct du salon de Munich 2023 (vidéo)

BYD, constructeur chinois qui montre de très fortes ambitions de pénétration sur le marché européen et français, a fait comme Toyota avec Lexus, Honda avec Acura ou encore Citroën avec DS. Il a décidé de créer une "griffe" de luxe au sein de son groupe. C'est même plus qu'une griffe de luxe, c'est une marque à part entière, baptisée Denza, qui est il faut le souligner issue d'un partenariat en Chine, une coentreprise, entre BYD et l'Allemand Daimler qui existe depuis 2010.

Et en Chine, cette marque vend des modèles électriques positionnés au-dessus des modèles BYD en termes de luxe et de prestations.

Pour pénétrer le marché européen, Denza a décidé de proposer un premier modèle étonnant, puisqu'il s'agit d'un gigantesque monospace, le D9, déjà commercialisé en Chine depuis mai 2022. Un véhicule qui peut paraître parfaitement incongru aujourd'hui, à l'heure ou le segment des monospaces est exsangue. D'autant que son gabarit de mastodonte, et sa longueur de 5,25 m en feront d'office un modèle boudé car inadapté à nos villes. Il trouvera peut-être une clientèle auprès des professionnels, pour faire du transport de luxe.

Un style massif, un habitacle classe affaires

Le D9 est donc massif, très massif. Sa longueur est déjà presque celle d'une limousine BMW Série 7, mais il approche aussi les 2m en largeur (1,96 m) et sa hauteur culmine à 1,92 m, ce qui lui interdit de facto certains parkings souterrains.

Son style ne fait pas non plus dans la finesse, avec une calandre verticale démesurée composée de petites ailettes, flanquée de deux "boomerangs" gigantesques, un peu dans le style de ce que fait Mitsubishi.

Le reste est très cubique, la poupe verticale également et traversée par un bandeau lumineux reliant les feux.

Les deux portes coulissantes sont électriques, et permettent d'accéder à des places arrière dignes de la classe affaires d'un Airbus A380. Les deux fauteuils de deuxième rangée sont en effet d'un confort absolu. Ils sont indépendants, larges, électriques avec réglages en tous sens contrôlés par un écran tactile sur l'accoudoir, ventilés, chauffants, massants, on peut les mettre en position quasiment allongée. Ils intègrent sur leur flan un chargeur par induction pour les smartphones.

En face des passagers, un grand écran multimédia capable de diffuser des films ou de surfer sur les réseaux sociaux. À disposition aussi, entre les sièges avant, un compartiment réfrigéré (ça, on a déjà vu) mais aussi un compartiment chauffé, pour garder les nems à température.

On accède à la troisième rangée de sièges en passant au milieu de la 2e, et on arrive sur une banquette 3 places très confortable, et spacieuse pour peu que les fauteuils situés devant s'avancent un peu.

Honnêtement, le niveau de finition de l'ensemble, et la qualité de fabrication, n'a rien à envier aux modèles premium européen, c'est assez bluffant. Et cela vaut aussi pour les places avant et la planche de bord, qui avance une qualité de réalisation et des matériaux qui est elle aussi assez bluffante.

Hybride rechargeable et 100 % électrique, au choix

Techniquement, le D9 existe en version hybride rechargeable, à base d'un petit moteur thermique 1.5 turbo aidé d'un ou deux moteurs électriques, avec des puissances comprises entre 296 et 401 ch, et des autonomies en 100 % électrique comprises entre 50 et 190 km selon la capacité de la batterie hybride.

Il existe aussi en 100 % électrique, avec une batterie de 103 kWh de capacité, ce qui lui offrirait une autonomie comprise entre 520 et 620 km selon que l'on est en 4x2 ou 4x4 (mais on ne sait pas selon quel cycle d'homologation, le chinois CLTC selon toute vraisemblance). La puissance développée est alors de 312 ch en 2 roues motrices et 374 ch en 4 roues motrices.

La puissance de recharge en courant continu est annoncée à 166 kW.

Ce D9, pour inadapté qu'il soit à nos contrées, propose en tout cas un niveau de prestations assez étonnant. Ce qui nous fait dire que s'il y a quelques années, c'étaient les chinois qui nous copiaient, dans quelques années, il nous faudra les copier à notre tour...

L'instant Caradisiac : Wikipedia est leur ami

Fun fact : lorsque j'ai demandé des informations sur la voiture à l'hôte présent sur le stand auprès d'elle, j'ai pu constater qu'il n'en avait pas officiellement. "Cette auto n'est pas officielle, elle n'est pas référencée dans nos tablettes d'information" m'a-t-il avoué. Mais il n'était pas complètement démuni pour autant. Eh oui, il avait ouverte, sous les yeux, une page Wikipedia concernant le D9. Je l'ai donc remercié, et dit que du coup je pourrai trouver les infos moi-même !