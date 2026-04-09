Alors que BYD voit ses ventes dégringoler dangereusement en Chine comme la plupart des autres acteurs du marché (en recul à -15,2 % en mars encore), le groupe vient d’organiser un événement somptueux dans Paris pour célébrer le lancement officiel de Denza, sa nouvelle marque de luxe.

Les moyens spectaculaires investis par le géant chinois pour cette grosse fête rassemblant personnalités, influenceurs et autres représentations artistiques dans l’Opéra Garnier, n’ont d’égal que les promesses inscrites sur la fiche technique de la Z9GT.

1156 chevaux et 5 minutes pour recharger

Cette énorme berline familiale à la coupe « fastback », mesurant 5,18 mètres de long, a beaucoup changé depuis notre première prise en main l’année dernière : elle est en effet passée à une mouture restylée et surtout, elle en a profité pour modifier son architecture électrique. La voilà alignée avec les BYD Tang L et Han L, disposant désormais d’une base technique permettant de revendiquer des performances de charge exceptionnelles. Avec la « Charge Flash », elle annonce un temps de cinq minutes seulement pour repasser de 10 à 70 % avec ses énormes batteries de 122 kWh. Le 10-97 %, lui, se fait officiellement en 9 minutes. Ces deux chiffres surclassent très nettement ceux des meilleurs constructeurs automobiles en la matière, y compris BMW, Porsche ou XPeng qui se targuaient récemment de très belles performances sur leurs nouveautés.

Bien évidemment, il faudra pouvoir trouver des bornes rapides capables de fournir plus de 1 000 kW de puissance pour arriver à ce tour de force, mais BYD promet de déployer son réseau « Flash Charging » de 1 500 kW dans toute l’Europe.

La Z9GT développe par ailleurs 1 156 chevaux en puissance maximale avec ses trois moteurs électriques (un à l’avant, deux à l’arrière), exactement comme le récent Porsche Cayenne Turbo Electric dans son mode Launch control (sinon c’est 857 chevaux le reste du temps), sachant que Denza semble parler d’une puissance maximale permanente. Curieusement, les performances annoncées sont moins impressionnantes : 0 à 100 km/h en 2,7 secondes, alors que le gros SUV allemand réalise cet exercice en 2,5 secondes (et une Taycan Turbo S de 775 chevaux en 2,4 secondes).

Les communiquants de BYD parlent par ailleurs d’une autonomie maximale WLTP de 600 km, ce qui n’impressionne pas non plus compte tenu de la taille des batteries (une Taycan Turbo S de « seulement » 97 kWh revendique 635 km).

Une version hybride rechargeable

Cette Z9GT laissera bien le choix de l’hybridation rechargeable pour ceux qui ne veulent pas du 100 % électrique, avec une variante équipée d’un petit bloc essence 2,0 litres turbo de 173 chevaux seulement… mais une puissance maximale cumulée annoncée à 776 chevaux (qu’il ne sera donc pas possible d’atteindre une fois les batteries vides). Pourvue d’une batterie de 63,8 kWh, cette dernière abat le 0 à 100 km/h en 3,6 secondes et revendique un peu plus de 200 kilomètres d’autonomie électrique WLTP (805 au total).

L’auto se veut luxueuse et vise au moins les marques premium allemandes (pour ne pas dire Porsche) avec son habitacle aux finitions flatteuses. Elle possède évidemment un gros écran tactile central, de 17,3 pouces.

La Z9GT électrique possède un coffre de 495 litres, la version hybride rechargeable de 478 litres.

A partir de 115 000€ en 100% électrique

Denza vient de dévoiler le prix français de cette Z9GT, qui monte tout de même à 115 000€. La version hybride rechargeable, elle, coûte 101 000€ : on est davantage dans l'univers concurrentiel du luxe, où évoluent par exemple d'autres marques appartenant à des groupes chinois comme Lotus, que celui du premium. Compte tenu des promesses affichées par cette nouvelle marque en tout cas, les prochains essais seront intéressants. Car les pretentions tarifaires sont élevées...

Denza commercialisera aussi le D9 DM-i, un gros monospace hybride rechargeable au potentiel de vente sans doute moins intéressant que celui de la Z9GT. Lui aussi a été amélioré depuis notre première rencontre avec la bête en 2023. Il coûtera 78 500€ en France.