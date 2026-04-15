Essai Denza Z9GT EV : l'anti-Porsche Taycan signée BYD à l'essai

6. La fiche technique de la Denza Z9GT EV
Les chiffres clés
|Denza Z9gt EV 122.5 KWH
|Généralités
|Finition
|EV
|Date de commercialisation
|13/04/2026
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|160 000 km
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|72 mois
|Dimensions
|Longueur
|5,18 m
|Largeur sans rétros
|1,99 m
|Hauteur
|1,49 m
|Empattement
|3,12 m
|Volume de coffre mini
|495 L
|Volume de coffre maxi
|1 680 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Electrique
|Puissance fiscale
|1 CV
|Couple
|1210 Nm
|Puissance moteur
|1 156 ch|trs/min
|Autonomie en électrique combinée
|600 km
|Capacité batterie
|122,50 kWh
|Recharge
|Temps de recharge mini sur prise rapide
|0.15 h
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|270 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|2.7 s
|Emissions de CO2
|NC
|Bonus malus max
|ZERO
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