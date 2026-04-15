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Denza Z9 Gt

Essai

Essai Denza Z9GT EV : l'anti-Porsche Taycan signée BYD à l'essai

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

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6. La fiche technique de la Denza Z9GT EV

 

Essai Denza Z9GT EV : l'anti-Porsche Taycan signée BYD à l'essai

Les chiffres clés

Denza Z9gt EV 122.5 KWH
Généralités  
Finition EV
Date de commercialisation 13/04/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 160 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 72 mois
Dimensions  
Longueur 5,18 m
Largeur sans rétros 1,99 m
Hauteur 1,49 m
Empattement 3,12 m
Volume de coffre mini 495 L
Volume de coffre maxi 1 680 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 1 CV
Couple 1210 Nm
Puissance moteur 1 156 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 600 km
Capacité batterie 122,50 kWh
Recharge  
Temps de recharge mini sur prise rapide 0.15 h
Performances / consommation  
Vitesse maximum 270 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 2.7 s
Emissions de CO2 NC
Bonus malus max ZERO
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