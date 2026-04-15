Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Denza Z9 Gt

Essai

Essai Denza Z9GT EV : l'anti-Porsche Taycan signée BYD à l'essai

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

11  

3. L’équipement de la Denza Z9GT : du jamais vu !

 

Essai Denza Z9GT EV : l'anti-Porsche Taycan signée BYD à l'essai

Pas d’option sur cette Z9GT hormis les rétroviseurs caméras et les jantes 21 pouces, elle vient avec tout !

Pêle-mêle, l’habitacle intègre un compartiment réfrigéré ou chauffant sous l'accoudoir, la clim à quatre zones, le toit panoramique en verre, des dispositifs de recharge sans fil de 50 W à l’avant et à l’arrière, un système audio Devialet 20 HP de 2000 W, les 3 écrans, les sièges électriques chauffants, ventilés et massants (avec maintien actif à l’avant), la sellerie cuir étendue, le ciel de toit en suédine. Les trains roulants sont également soignés avec la suspension pneumatique pilotée et les freins carbone/céramique.

Le point techno : la batterie Blade…

Exclusivité du groupe BYD, la batterie Blade utilise une chimie lithium-fer-phosphate (LFP), Par rapport aux batteries NCM (nickel-cobalt-manganèse), elle utilise des matériaux plus durables, et revendique une dégradation plus lente dans le temps, deux fois plus de cycles de charge (5 000 annoncés), ainsi qu’une plus grande stabilité thermique en cas de pépin (pas d’emballement à craindre). Au test de pénétration par clou, juge de paix en matière de sécurité, cette pile ne s’enflamme pas et n’émet aucune fumée, alors que la température de surface reste comprise entre 30 et 60 °C. Si elle équipe toutes les BYD, c’est la première fois qu’elle avance une puissance de charge aussi élevée.

 

Equipements et options

Version : EV 122.5 KWH

Options disponibles

    Page précédente
    Page suivante

    Photos (13)

    Voir tout

    Sommaire

    11  

    Mots clés :

    Commentaires ()

    Déposer un commentaire

    Voir tous les commentaires

    En savoir plus sur : Denza Z9 Gt

    Denza Z9 Gt

    SPONSORISE

    Essais Denza Z9 Gt

    Voir tous les essais Denza Z9 Gt

    Guides d'achat Break

    Voir tous les guides d'achat

    Toute l'actualité Denza Z9 Gt

    Voir toute l'actu Denza Z9 Gt