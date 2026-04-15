Pas d’option sur cette Z9GT hormis les rétroviseurs caméras et les jantes 21 pouces, elle vient avec tout !

Pêle-mêle, l’habitacle intègre un compartiment réfrigéré ou chauffant sous l'accoudoir, la clim à quatre zones, le toit panoramique en verre, des dispositifs de recharge sans fil de 50 W à l’avant et à l’arrière, un système audio Devialet 20 HP de 2000 W, les 3 écrans, les sièges électriques chauffants, ventilés et massants (avec maintien actif à l’avant), la sellerie cuir étendue, le ciel de toit en suédine. Les trains roulants sont également soignés avec la suspension pneumatique pilotée et les freins carbone/céramique.

Le point techno : la batterie Blade… Exclusivité du groupe BYD, la batterie Blade utilise une chimie lithium-fer-phosphate (LFP), Par rapport aux batteries NCM (nickel-cobalt-manganèse), elle utilise des matériaux plus durables, et revendique une dégradation plus lente dans le temps, deux fois plus de cycles de charge (5 000 annoncés), ainsi qu’une plus grande stabilité thermique en cas de pépin (pas d’emballement à craindre). Au test de pénétration par clou, juge de paix en matière de sécurité, cette pile ne s’enflamme pas et n’émet aucune fumée, alors que la température de surface reste comprise entre 30 et 60 °C. Si elle équipe toutes les BYD, c’est la première fois qu’elle avance une puissance de charge aussi élevée.