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Denza Z9 Gt

La Denza Z9 GT peut « drifter un dessin » tracé du bout du doigt sur tablette

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Adrien Raseta

6  

La Denza Z9 GT reçoit une mise à jour qui lui permet désormais de drifter toute seule.
Il suffit de dessiner une forme sur l’écran central pour que la familiale électrique la reproduise en glisse. Avec 1139 chevaux sous le pied droit ou plutôt sous le contrôle du logiciel, le spectacle est garanti.

La Denza Z9 GT peut « drifter un dessin » tracé du bout du doigt sur tablette

La Denza Z9 GT prouve qu’en 2026, les mises à jour logicielles peuvent transformer une familiale électrique en machine à fumée. La marque chinoise filiale de BYD vient de déployer une mise à jour OTA qui ajoute une fonction pour le moins inattendue : le drift autonome.

Le principe est aussi simple qu’absurde. Sur l’écran central, le conducteur dessine une forme, puis la voiture reproduit automatiquement cette trajectoire en glisse. Cercles, vagues ou figures plus complexes, la Z9 GT se charge du spectacle toute seule au prix de quelques grammes de gomme sacrifiés à la gloire de la technologie.

Le clip promotionnel montre la voiture sans conducteur.
Le clip promotionnel montre la voiture sans conducteur.

Une sacrée artillerie

Il faut dire qu’avec ses trois moteurs électriques développant un total de 1139 chevaux et 1210 Nm de couple, cette auto ne manque pas de ressources. Une mécanique alimentée par une batterie de 122,5 kWh et capable de faire passer les pneus arrière du statut de consommable à celui de souvenir. L’idée n’est pas totalement nouvelle. Dès 2014, BMW avait montré un prototype capable de drifter sans conducteur. Mais contrairement aux Allemands, Denza a osé commercialiser le concept.

La Denza Z9 GT peut « drifter un dessin » tracé du bout du doigt sur tablette
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