1500 kW. Voilà la puissance maximale de charge promise par Byd depuis l’année dernière sur son nouveau réseau « Flash Charging » d’abord inauguré en Chine, permettant officiellement de repasser de 10 à 70 % de charge en 5 minutes et même de 10 à 97 % en neuf minutes avec des batteries de plus de 100 kWh de capacité. De quoi battre très largement tous les autres constructeurs automobiles européens, dont les meilleurs promettent plutôt entre 16 et 21 minutes pour repasser de 10 à 80 % avec une voiture électrique dotée de très grosses batteries similaires.

« C’est bien gentil tout ça, mais où trouver des bornes capables d’atteindre une telle puissance dans la vraie vie ? », s’interrogeait-on alors. Il y a quelques mois, des vidéos impressionnantes de voitures électriques BYD de la nouvelle génération (des Tang L et Han L) montraient ces véhicules parvenir réellement à charger leurs batteries presque entièrement en moins de 10 minutes en Chine. Et le groupe BYD s’apprête désormais à importer cette technologie sur notre marché, d’abord avec la Denza Z9GT à la vocation élitiste que Caradisiac vient d’essayer (une énorme berline longue comme une Mercedes Classe S et proposée à partir de 115 000€).

Le Flash Charging, c’est malin

A cette occasion, Caradisiac a pu observer de près ce fameux système Flash Charging que BYD promet d’importer en Europe et de développer rapidement. Et on comprend mieux comment le constructeur chinois peut promettre une telle puissance maximale de charge (1 500 kW pour rappel) alors que la plupart des bornes rapides de pointe de notre réseau ne parviennent même pas à dépasser les 350 kW : en fait, le système Flash Charging s’appuie sur d’énormes batteries tampons installées directement dans la station (deux packs de 200 kWh de capacité chacun soit 400 kWh au total), alimentées par le réseau électrique local. L’idée ? Parvenir à fournir cette colossale puissance en puisant directement dans les batteries du système plutôt que le réseau électrique local. Ce système, également envisagé par certains petits constructeurs automobiles il y a quelques années pour arriver à une charge ultra-rapide, est malin : il permet en effet d’atteindre cette puissance énorme même avec un circuit électrique limité à 100 kW de puissance.

Évidemment, le nombre de charges ultra-rapides permises chaque jour restera limité si de nombreuses voitures électriques capables d’encaisser cette puissance se succèdent à la borne (puisqu’il faut que les batteries-tampons soient suffisamment chargées pour l’atteindre). Mais là aussi, les promesses de BYD sont spectaculaires : « Sur une installation de 400 kWh telle que celle de l’UTAC, on estime que si on alimente les batteries tampon avec du 100 kW, on peut faire 20 sessions par jour en pleine puissance. Alimenté avec du 200 kW, nous sommes environ à 40 sessions par jour en pleine puissance. En 300 kW, environ 60 sessions par jour en pleine puissance. Et avec du 400 kW nous sommes en illimité toute la journée », nous précise Michael Martinez de BYD et Denza.

Avec ce système, on pourrait d’ailleurs envisager pouvoir disposer d’une recharge déjà très rapide (250 ou 350 kW) même si le réseau local ne peut pas dépasser une puissance maximale nettement moins généreuse. Encore faut-il évidemment que le système en question ne coûte pas trop cher mais, sans donner de détails pour l’instant à ce sujet, les communicants de BYD assurent que de telles installations ne font pas trop grimper la facture. Sa marque Denza promet par ailleurs un an et demi de charge offerte dans les stations Flash Charging pour ses clients. Certes, c’est un peu facile sachant qu’il n’existe aucune station de ce type chez nous (mais le constructeur explique prévoir d’en installer « des centaines » à moyen terme en France). Pour les déployer, BYD veut monter des partenariats avec les opérateurs de stations de charge rapide déjà existantes. Il « suffira » alors de connecter les bornes rapides Flash Charging au réseau existant et d’y installer les batteries stationnaires.

5 minutes et 27 secondes pour un 10-70 % de charge

Nous avons pu assister à une session de charge complète sur l’une de ces bornes « Flash Charging » connectées par les équipes de BYD et Denza sur le réseau électrique de l’UTAC à Mortefontaine. C’est effectivement très impressionnant : on a vu une Denza Z9GT repasser de 10 à 70 % de charge en 5 minutes et 27 secondes. Sachant qu’elle dispose de monstrueuses batteries de 122 kWh de capacité, cette vitesse laisse à peine le temps d’aller aux toilettes sur l’aire d’autoroute. Le 10 à 97 %, lui, a été réalisé en 9 minutes et 28 secondes. En moyenne sur cette plage de charge, la voiture encaisse près de 500 kW de puissance en continu. Du jamais vu sur une voiture électrique de série ! Concernant la fiabilité de batteries soumises à de telles puissances de charge, Denza assure que cette technologie bénéficie de dizaines de milliers de charges expérimentales et les autos resteront garanties 8 ans quoi qu’il arrive. Certes, des spécialistes de BMW estimaient récemment que de telles performances de charge induisent nécessairement des compromis à d’autres niveaux. Et c’est peut-être pour cela que la Z9GT affiche une autonomie maximale très moyenne (600 km WLTP contre 635 km pour une Porsche Taycan Turbo S équivalente aux batteries nettement plus petites) et des performances presque « décevantes » au regard de sa puissance annoncée (surclassées par les Porsche électriques de puissance équivalente par exemple).

Bientôt beaucoup plus abordable

Seul modèle permettant d’atteindre une telle puissance de charge actuellement commercialisé, la Denza Z9GT ne débutera ses livraisons qu’en août prochain et coûte bien trop cher pour intéresser le grand public. Mais sachant que cette technologie « Flash Charging » de Denza arrivera aussi prochainement sur les modèles électriques de BYD commercialisés chez nous, elle deviendra bientôt accessible au plus grand nombre. Précisons d’ailleurs que notre éminent collègue Soufyane Benhammouda, qui a eu le temps d’aller recharger une Denza Z9GT sur une borne Ionity limitée à 350 kW, a constaté qu’il suffisait de 14 minutes pour repasser de 10 à 80 % de batterie sur cette borne. Même avec des bornes moins puissantes, cette technologie Blade 2.0 de BYD permet d’atteindre des vitesses de charge extraordinaires et de rester au maximum de la borne pendant toute la plage de charge !

Bref, si les qualités dynamiques et l’efficience des modèles de BYD restent perfectibles (y compris celles de cette nouvelle Denza Z9GT), la technologie de charge rapide du constructeur chinois possède bien une avance significative sur celle de ses concurrents.