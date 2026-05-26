Vous connaissez la Dolphin, la berline compacte concurrente des Volkswagen ID.3 ou encore Renault Mégane ? Vous voyez à quoi ressemble la Dophin Surf, la citadine électrique, celle qui concurrence la Hyundai Inster, la Renault 5 et la Fiat Panda ? Il va falloir réviser vos gammes puisqu’un troisième membre débarque, la Dolphin G.

Il s’agit d’une citadine polyvalente, longue de 4,16 m, dont la technologie est encore inédite dans le segment. Nommée DM-i, la chaîne de traction est ici hybride rechargeable lorsqu’une Renault Clio ou une Toyota Yaris « se contente » d’une technologie hybride simple. Byd revendique ainsi une autonomie de 1 000 km, mais se garde de communiquer sur le rayon d’action en tout électrique, pourtant plus intéressant.

Hormis ce chiffre et les dimensions, la firme chinoise reste mystérieuse quant à sa fiche technique. Nous pouvons toutefois nous attendre à ce qu’elle reprenne les éléments de l’Atto 2 avec une batterie LFP de 7,8 kWh lui assurant une autonomie électrique de 40 km. Peut-être qu’elle ira plus loin via l’accumulateur de 18 kWh avec 90 km à la clé.

Premières livraisons d’ici cet été

Pour BYD, cette auto représente une démarche importante puisqu’elle est la première à être développée spécifiquement pour les marchés hors de la Chine. Nettement moins originales que celles de la Dolphin Surf, ses lignes sont plutôt consensuelles, mais agréables et équilibrées. Si son but est de ne froisser personne à ce sujet, elle compte bien séduire par son tarif, une habitude chez BYD.

Pour le moment, cette donnée est également inconnue, de même que l’habitacle. Cela ne devrait pas tarder, BYD indique que la Dolphin G « sera commercialisée sur les marchés européens dans les prochaines semaines », et les premières livraisons auront lieu d’ici la fin de l’été.