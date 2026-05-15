Vous l’aurez remarqué : depuis quelques mois, les marques chinoises se sont fait une place non négligeable sur votre site préféré. Loin d’être un parti pris de notre part, ce fait est la conséquence du nombre croissant de labels en provenance de ce pays qui investisse le nôtre. Après les tentatives infructueuses de Aiways et Seres, MG a, au contraire, su se faire rapidement une place au soleil. Mais, durant la dernière année, c’est une avalanche de nouvelles marques qui sont arrivées en France : Denza, Geely, Jaecoo, Omoda, Zeekr…

La marque qui fait toutefois le plus parler d’elle chez nous, à défaut d’être celle qui vend le plus, c’est BYD. Tout d’abord parce que ce constructeur, inconnu chez nous jusqu’en 2022, est désormais le plus gros vendeur au monde de voitures électrifiées, devant Tesla. Ensuite, parce que la gamme hexagonale est forte de pas moins que 11 modèles. Enfin, parce que loin de rester arc-bouté sur le tout électrique, BYD a su proposer plusieurs modèles équipés de la technologie Super Hybride, appellation maison de l’hybride rechargeable. La principale raison du succès de BYD chez nous reste tout de même ses prix ultra-compétitifs.

Ainsi, le best-seller de la marque dans notre pays, le Seal U, débute à 39 500 € en hybride rechargeable et à 42 890 € en tout-électrique. Et nous ne parlons pas ici d’une petite voiture. Ce SUV familial, rival, par exemple, du Renault Espace, a même pour ambition de se placer entre les généralistes et les premium. Un placement qui rappelle forcément celui de Volkswagen. Le rival direct du Seal U serait donc le Tayron.

Sur le plan visuel, pourtant, impossible de confondre ces deux-là. Alors que le BYD fait le choix d’un profil plutôt effilé, le Volkswagen conserve un profil plus traditionnel, aux airs de grand break surélevé. Appartenant à la ligne Ocean de la marque, le Seal U s’offre également une face avant en pointe, façon nez de requin, avec une calandre totalement obstruée, des projecteurs effilés et trois lignes de LED horizontales pour les souligner. Quant à la poupe, entre le becquet proéminent qui surplombe la lunette arrière et le bouclier qui remonte haut, tout semble fait pour évoquer l’aérodynamisme. Côté éclairage, les optiques aux contours classiques sont reliées par un bandeau rouge. Le seul "faux pas’’ esthétique, ce sont les jantes, pourtant des 19’’, qui semblent un peu perdues dans les passages de roues, mais cela n’empêche pas le Seal U de s’affirmer comme étant un séducteur.

Le Tayron est tout le contraire de cela. Au point que, si on lui jette un coup d’œil distrait, on peut facilement le confondre avec son petit frère, le Tiguan. Pourtant, ces deux-là ne partagent quasiment aucun élément visible. Et surtout pas, malgré ce que l’on pourrait croire, leur face avant. Mais, chez Volkswagen, la filiation esthétique, c’est important. Le classicisme aussi puisqu’il est difficile de trouver la moindre touche d’originalité dans le dessin de ce SUV allemand.

Aspects pratiques : deux salles, deux ambiances

Ces choix esthétiques diamétralement opposés ont des conséquences sur l’habitacle. À bord du Seal U, on se sent pourtant à l’aise. L’espace à bord est généreux, à l’avant comme à l’arrière, et voyager avec 4 adultes à bord se fera dans de bonnes conditions. Mais, dans cette histoire, le Tayron, c’est un peu monsieur Plus : plus d’espace pour les jambes et pour les coudes, une garde au toit supérieure… Mais le BYD use d’une astuce pour donner une plus grande impression d’espace, avec son large toit ouvrant panoramique, fourni en série, là où le Volkswagen réclame plus de 1 400 € pour en disposer.

À voir nos deux SUV, on n’imagine pas forcément qu’ils affichent, à 1 cm près, la même longueur (4,78 m pour le BYD contre 4,79 m pour le Volkswagen). D’autant que leurs malles ne le laissent pas croire. En effet, celle du Tayron, forte de 705 l dans cette variante eHybrid, est plus d’une fois et demie plus généreuse que celle du Seal U. Avec ses 450 l, celui-ci ne fait pas mieux que la plupart des modèles de la catégorie inférieure. Le constat est le même lorsque l’on passe en mode déménageur, c’est-à-dire en rabattable la banquette, puisque le Tayron offre 1 915 l, contre seulement 1 465 l pour le Seal U. Et l’allemand d’enfoncer le clou avec sa banquette coulissante fournie sans supplément. Un équipement indisponible chez BYD.

Ce dernier se refait (un peu) une santé lorsque l’on évoque les rangements. Dans l’un comme dans l’autre, ils sont suffisamment nombreux et volumineux pour que l’on y dépose ses clés, son smartphone. Mais, là encore, le Tayron en offre un peu plus, avec un grand bac disposé sous le plancher de coffre. Dans le BYD, il faudra se satisfaire de niches justes capables d’accueillir un gilet réfléchissant, le triangle de secours, les câbles de recharge et le dispositif en cas de crevaison.

Le Seal U va-t-il reprendre l’avantage en matière de qualité de fabrication ? Il est vrai, qu’à bord, il présente bien. La sellerie en simili-cuir perforé est livrée de série, les surpiqûres turquoise ajoutent une petite touche de chic et les larges inserts en plastique laqué noir son visuellement flatteurs.

Avec le tissu basique qui habille les sièges de l’entrée de gamme Life, les médaillons de portes taillés dans une imitation peu réussie de cuir et les inserts en pur ''plastoc'' de la planche de bord et des contre-portes, notre Tayron n’en mène pas large. Certes, il est possible d’opter pour des intérieurs beaucoup plus raffinés, tels que celui de notre modèle d’essai. Mais cela fait grimper la facture à vitesse grand V. En bonne voiture allemande, le Volkswagen prend toutefois le dessus lorsque l’on détaille les plastiques du mobilier de bord, leurs alignements et leurs assemblages.

De même, la définition des écrans, que ce soit celui du système multimédia ou du combiné d’instrumentations, est meilleure chez Volkswagen, avec de meilleurs contrastes.

Précisons, avant de clore ce chapitre, qu’aucun de ces deux modèles ne permet d’installer plus de 5 personnes à son bord. En effet, la batterie de traction des versions hybrides rechargeables du Tayron, située au niveau de l’essieu arrière, empêche l’installation du 3ème rang de sièges livrés de série sur les versions micro-hybrides essence et TDI.

Pratique BYD Seal U DM-i 218 ch Boost Volkswagen Tayron eHybrid 204 ch Life Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)















Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)















Recharge rapide















Note : 11,5 /20 15,3 /20 Explication des critères de notation

Budget : Volkswagen mis K.O.

À ce niveau de gamme, la technologie hybride rechargeable n’est plus une simple motorisation complémentaire. Pour certains modèles, et nos deux rivaux du jour en font partie, c’est celle qui se vend le plus. Il est donc crucial de développer une gamme entière autour de celle-ci.

Pour le Seal U, comme pour le Tayron, cela passe par la commercialisation en parallèle de plusieurs niveaux de puissance. Chez BYD, l’offre débute ainsi avec une variante monomoteur de 218 ch, celle-ci recevant, selon les finitions, une batterie de traction de 18,3 ou 26,6 kWh, et une version à double moteur et 4 roues motrices de 324 ch. Chez Volkswagen, on vise un peu moins haut avec des déclinaisons de 204 et 272 ch, avec une batterie de 19,7 kWh dans les deux cas et toujours en traction. Dans le cadre de ce match, ce sont les versions d’entrée de gamme (Seal U Boost et Tayron eHybrid 204 ch Life) que nous avons opposées. Et dès la lecture de la fiche prix/équipements, le match semble plié.

Bien qu’elle soit la moins chère de la gamme Tayron, la finition Life n’en est pas moins correctement équipée. La caméra de recul, la climatisation tri-zone, le double chargeur de smartphone à induction, le régulateur de vitesse adaptatif, la clé mains libres et la navigation connectée sont ainsi livrés sans supplément.

Mais, premier hic pour notre allemand, le Seal U complète cette liste du toit ouvrant panoramique, du hayon électrique, des vitres arrière surteintées, des sièges avant électriques, ventilés et chauffants, du volant chauffant, de l’affichage tête haute, de la caméra 360°. Certes, il ne possède qu’un seul chargeur à induction et son air conditionné ne propose que deux zones de réglage. Mais l’écart en termes d’équipement peut tout de même être estimé aux environs de 4 000 €, en faveur du Seal U.

Aussi important soit-il, cet écart pourrait toutefois paraître surmontable si le prix de base du BYD n’était pas, de surcroît, inférieur de presque 20 000 € à celui du Volkswagen. Oui, vous avez bien lu : il est possible de s’offrir un Seal U contre 39 500 € alors que son rival du jour exige, a minima, 59 000 € ! Et ce n’est pas le malus au poids légèrement plus faible (2 570 € contre 2 600 €) du Tayron qui vient compenser cet écart abyssal.

En guise de lot de consolation, le Volkswagen se montrera toutefois plus économe à l’usage. À l’issue de notre essai, nous avons relevé une consommation moyenne de 4 l/100 km en mode hybride. Mais, avant d’en arriver là, nous avons pu parcourir presque 90 km sur la seule énergie contenue dans la batterie. Pour les trajets du quotidien, il sera donc parfaitement envisageable de ne pas brûler une seule goutte de sans-plomb.

Avec un appétit proche de 5,5 l/100 km, le Seal U est loin de faire aussi bien. D’autant que, moins efficient, il permet, au mieux, de parcourir une soixantaine de kilomètres en mode électrique. À ce rythme, il faudra toutefois parcourir plus de 400 000 km avec le Tayron avant de compenser l’écart de prix à l’achat.

Budget BYD Seal U DM-i 218 ch Boost Volkswagen Tayron eHybrid 204 ch Life Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 14,5 /20 13 /20 Explication des critères de notation

Équipement : avoir le choix, ça coûte cher

Si le Seal U a fait le choix d’une liste d’équipement de série particulièrement longue, il ne laisse aussi pas le choix de personnaliser son exemplaire. Sur ce BYD, la seule option possible est la peinture métallisée, facturée 1 100 €. Mais le nuancier ne compte, au total, que 5 teintes. Pour ceux qui n’apprécient pas les intérieurs intégralement noirs, il existe une option gratuite Black & Brown (noir et marron), toujours en simili-cuir.

Chez Volkswagen, laisser le choix à ses clients, c’est une sorte de mantra. Avec la motorisation eHybrid 204 ch de ce match, ce ne sont pas mois que 6 niveaux de finition qui sont proposés. Par ordre de montée en gamme, on trouve le Life décrit précédemment, la série spéciale VW Edition (caméra 360°, pack Hiver, conduite autonome de niveau 2, vitre arrière surteintées… à 59 200 €), l’Elegance (jantes 18’’, sièges avant chauffants et massants, tout ouvrant panoramique… 62 500 €), le R-Line (jantes 19’’, sièges avant Sport… 62 900 €), une autre série spéciale, baptisée R-Line Edition (affichage tête haute, jantes 20’’, projecteurs Matrix LED… 64 000 €) et le haut de gamme R-Line Exclusive (sellerie cuir, sièges avant électriques, système audio Harman Kardon… 69 200 €).

Ajoutez-y les 9 couleurs de carrosserie, la plupart étant facturées entre 400 et 1 200 €, les 8 modèles de jantes et une dizaine de références d’options, et vous comprendrez qu’il est possible de se concocter, à prix d’or, un Tayron sur mesure.