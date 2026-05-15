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Le BYD Seal U ne peut-il compter que sur son prix pour s’imposer face au Volkswagen Tayron ?

Dans Nouveautés / Autos écolo

Cedric Morancais

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4. Les fiches techniques des BYD Seal U DM-i 218 ch et Volkswagen Tayron eHybrid 204 ch

 

Le BYD Seal U ne peut-il compter que sur son prix pour s’imposer face au Volkswagen Tayron ?

Les chiffres clés

Byd Seal U (2) 1.5 DM-I 218 PHEV BOOST Volkswagen Tayron 1.5 EHYBRID 204 LIFE DSG6 5PL
Généralités    
Finition BOOST LIFE
Date de commercialisation 01/05/2024 23/10/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 150 000 km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 72 mois 24 mois
Dimensions    
Longueur 4,77 m 4,79 m
Largeur sans rétros 1,89 m 1,85 m
Hauteur 1,67 m 1,66 m
Empattement 2,76 m 2,78 m
Volume de coffre mini 425 L 705 L
Volume de coffre maxi 1 440 L 1 915 L
Nombre de portes 5 5
Nombre de places assises 5 5
Poids à vide 2 015 Kg 1 938 Kg
Caractéristiques moteur    
Motorisation Hybride essence électrique Hybride essence électrique
Puissance fiscale 5 CV 8 CV
Moteur 4 cylindres , + moteur électrique 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
Cylindrée 1 498 cm3 1 498 cm3
Puissance 218 ch 204 ch
Couple cumulé 122 Nm à 4 000 trs/min 250 Nm à 1 500 trs/min
Autonomie en électrique combinée 80 km 114 km
Capacité batterie 18,30 kWh 25,70 kWh
Type batterie Lithium-ion Li Lithium-ion Li
Boîte de vitesses Automatique Automatique
Nombre de rapports 1 6
Roues motrices AV AV
Performances / consommation    
Vitesse maximum 170 km/h 210 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 8.9 s 8.6 s
Volume du réservoir 60 L 45 L
Emissions de CO2 50 g/km (wltp) 33 g/km (wltp)
Bonus malus max 2240 1390
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