Le BYD Seal U ne peut-il compter que sur son prix pour s’imposer face au Volkswagen Tayron ?
4. Les fiches techniques des BYD Seal U DM-i 218 ch et Volkswagen Tayron eHybrid 204 ch
Les chiffres clés
|Byd Seal U (2) 1.5 DM-I 218 PHEV BOOST
|Volkswagen Tayron 1.5 EHYBRID 204 LIFE DSG6 5PL
|Généralités
|Finition
|BOOST
|LIFE
|Date de commercialisation
|01/05/2024
|23/10/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|150 000 km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|72 mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,77 m
|4,79 m
|Largeur sans rétros
|1,89 m
|1,85 m
|Hauteur
|1,67 m
|1,66 m
|Empattement
|2,76 m
|2,78 m
|Volume de coffre mini
|425 L
|705 L
|Volume de coffre maxi
|1 440 L
|1 915 L
|Nombre de portes
|5
|5
|Nombre de places assises
|5
|5
|Poids à vide
|2 015 Kg
|1 938 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Hybride essence électrique
|Hybride essence électrique
|Puissance fiscale
|5 CV
|8 CV
|Moteur
|4 cylindres , + moteur électrique
|4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
|Cylindrée
|1 498 cm3
|1 498 cm3
|Puissance
|218 ch
|204 ch
|Couple cumulé
|122 Nm à 4 000 trs/min
|250 Nm à 1 500 trs/min
|Autonomie en électrique combinée
|80 km
|114 km
|Capacité batterie
|18,30 kWh
|25,70 kWh
|Type batterie
|Lithium-ion Li
|Lithium-ion Li
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Automatique
|Nombre de rapports
|1
|6
|Roues motrices
|AV
|AV
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|170 km/h
|210 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|8.9 s
|8.6 s
|Volume du réservoir
|60 L
|45 L
|Emissions de CO2
|50 g/km (wltp)
|33 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|2240
|1390
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