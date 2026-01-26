Le Chinois BYD est bien devenu roi en Europe grâce à son best-seller, mais pas avec ses voitures électriques

En France, les véhicules hybrides rechargeables ne sont plus en odeur de sainteté à cause du malus masse qui leur impose désormais une importante surtaxe. Mais dans le reste de l’Europe, ils ont progressé de 33,5 % sur l’année 2025 d’après les données de DataForce dévoilées par les journalistes d’Automotive News.

Et ce n’est plus ni le Volvo XC60, distingué en 2024, ni le Ford Kuga victorieux en 2023 qui mènent la danse. Non, le véhicule hybride rechargeable neuf le plus vendu du Vieux Continent l’année dernière a été le Byd Seal U DM-i, écoulé à 72 667 unités contre 65 899 pour le Volkswagen Tiguan à brancher et 60 088 pour le Volvo XC60. Le Ford Kuga n’est plus que quatrième dans ce classement (41 983) et il devance le premier modèle premium, le Mercedes GLC et ses 38 810 unités. Suivent le Toyota C-HR (37 383), le BMW X1 (37 366), le nouveau Jaecoo 7 de Chery (33 192) qui démarre très fort, le MG EHS (29 894) et le Skoda Enyaq (28 982).

Ça devrait être encore mieux pour BYD en 2026

Le Seal U DM-i signait déjà de très beaux résultats en 2024, lui qui coûte actuellement 35 990€ en prix de base en France après remises. Et Byd devrait signer une année 2026 encore meilleure puisque depuis quelques jours, la marque peut également compter sur la berline familiale Seal 6 DM-i et surtout le SUV Seal 5 DM-i dans sa gamme de véhicules hybrides rechargeables, ce dernier étant idéalement placé avec son premier prix fixé à 29 990€ après remises.

Grâce à cette technologie hybride rechargeable et alors que ses ventes de véhicules 100 % électriques n’atteignaient pas les objectifs initiaux, BYD rattrape ainsi son retard sur son concurrent MG (SAIC) et le double même largement sur cette technologie. Toujours d’après DataForce, BYD arrive en cinquième place des plus gros vendeurs de véhicules hybrides rechargeables neufs en Europe sur l’année 2025 : avec 78 846 unités écoulées, il suit Volkswagen (159 173), BMW (142 285), Mercedes (135 878) et Volvo (104 270).

Pour l’instant, l’Europe ne veut pas taxer les hybrides chinois

C’est pour cette raison qu’on évoquait, il y a quelques jours, la possible taxation des véhicules hybrides et hybrides rechargeables d’origine chinoise en plus de leurs véhicules électriques (déjà surtaxés à l’importation). Mais d’après un porte-parole de la Commission européenne, il n’y a pour l’instant aucune procédure étudiant l’augmentation des taxes à l’importation de ces véhicules hybrides chinois. Mais le commissaire français à l’Industrie, aux PME et au Marché Stéphane Séjourné militerait en interne pour une telle mesure.