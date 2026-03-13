Rarement le lancement d’une voiture a autant bénéficié de l’actualité internationale. Alors que la Twingo E-Tech fait son entrée dans les concessions Renault, le contexte de flambée des prix à la pompe et les incertitudes qui pèsent à moyen terme sur la situation au Moyen-Orient constitueront un argumentaire imparable pour les vendeurs Renault durant les Journées portes ouvertes qui débutent ce vendredi.

Des conditions de lancement assez exceptionnelles s’appliquent en effet jusqu’à la fin mars sur cette citadine, avec une offre de location longue durée à 110 € par mois sur 37 mois et 30 000 km, après un premier loyer majoré qui oscillera entre 2000 et 4200 € selon votre niveau de revenu. Précisons que les formules locatives représentent actuellement 68% des financements choisis par les particuliers.

110 € de loyer mensuel, c’est l’équivalent d’une soixantaine de litres de carburant (quantité bientôt revue à la baisse, selon toute vraisemblance), dépense qui ne sera plus qu’un mauvais souvenir quand on fait le plein d’électrons à la maison pour moins de 10 €, ce qui sera le cas 90% du temps avec cette petite voiture essentiellement destinée à un usage périurbain. La batterie LFP de 27,5 kWh laisse miroiter 263 km d’autonomie en cycle mixte

Attention toutefois, contrairement à ce que la capture d’écran ci-dessus issue du site Renault peut laisser penser, c’est bien la version Evolution et non la version haut de gamme Techno qui est concernée par ces loyers au montant assez dérisoires. Mieux équipée et plus onéreuse (135 € par mois), la Techno ajoute notamment un système OpenR link 10,1' (navigation, Google intégré, 6 haut-parleurs), des sièges arrière indépendants coulissants et rabattables 50/50 et une caméra de recul, à quoi s’ajoutent 4 modes de freinage régénératif (dont la fonction one pedal).

Reste que l’entrée de gamme Evolution dispose de l’essentiel, et que dans les deux cas il faudra rajouter 500 € pour la très recommandable option "Advanced charge" qui permet de passer de 6,6 à 11 kW en courant alternatif (soit un 10 à 100 % en 2h35) et d’une charge semi-rapide à 50 kW (de 10 à 80 % en 30 minutes).