Les voitures hybrides rechargeables les plus vendues sont toutes des SUV

L’année dernière, c’est le Ford Kuga qui s’était imposé en Europe comme la voiture hybride rechargeable neuve la plus vendue. Comme on s’en doutait il y a quelques mois à la vue des premiers chiffres de vente de l’année 2024, il s’est fait dépasser par le Volvo XC60 d’après les chiffres du marché européen compilés par les spécialistes de JATO. Avec 60 741 exemplaires écoulés et une hausse spectaculaire de 41%, le Suédois surclasse largement le Ford qui se contente lui de 42 183 exemplaires écoulés.

Troisième, le BMW X1 émarge à 40 723 exemplaires et devance le Mercedes GLC, le Cupra Formentor, le gros Volvo XC90, le Volkswagen Tiguan et le Kia Sportage. Le premier modèle non-SUV, la BMW Série 3, n’arrive ainsi qu’en neuvième position de ce classement ! Le top 10 des meilleures ventes donné par JATO ne comprend au total que cinq véhicules qui ne répondent pas à cette description.

Ça pourrait vite changer

Au global, les ventes de véhicules hybrides rechargeables ont baissé de 4% sur le marché automobile européen en 2024. Ces dernières années, la tendance pour ces modèles était plutôt à la baisse au profit des modèles hybrides simples et à hybridation légère. En France, leur commercialisation sera désormais gênée par le nouveau malus masse appliqué aux modèles hybrides rechargeables de plus de 1 800 kg sur la balance. C’est pour cela que leurs ventes ont explosé au début du mois de décembre 2024 avant de chuter drastiquement en janvier 2025, les clients s’étant rué sur ces véhicules avant qu’ils soient taxés.

Dans le reste de l’Europe aussi, ces véhicules hybrides rechargeables vont affronter une nouvelle réglementation moins positive à leur encontre : la norme Euro6e bis doit en effet faire doubler en moyenne le niveau d’émissions de CO2 à l’homologation de ces modèles. Puis, dès 2027, une nouvelle évolution de la norme le fera encore augmenter significativement. Les constructeurs automobiles pourront donc moins compter sur cette technologie pour respecter les quotas CAFE européens imposant de réduire drastiquement les taux de rejets de CO2 moyens par véhicules neufs vendus.