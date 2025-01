Comment les voitures hybrides rechargeables vont polluer deux fois plus

Sur le papier, il s’agit de la solution miracle. Ils peuvent parcourir entre 50 et plus de 120 km selon les modèles en électriques, puis le moteur thermique prend le relais pour un grand rayon d’action. Officiellement, leur efficience est imbattable, un Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid de 739 ch ne diffuse dans l’air que 45 g/km de CO2 pour une consommation de 2 l/100 km !

Ces chiffres sont totalement impossibles à reproduire en usage réel, d’autant que leur utilisation n’est pas optimale. Selon Transport & Environnement, les PHEV de société roulent « sur la batterie entre 11 et 15 % du temps ». Les entreprises sont d’ailleurs incitées à les utiliser en étant exempté de taxe sur les véhicules de société et les particuliers ne sont pas soumis au malus. Les hybrides rechargeables ont clairement la belle vie.

Seulement, Euro 6e bis entre en scène dès cette année et va replacer l’église au centre du village en ciblant les PHEV. Les méthodes d’homologation diffèrent puisque la distance de simulation des tests passe de 800 à 2 200 km, et les températures varient également en étant plus élevées. Ces configurations revues changent totalement les résultats obtenus.

À titre d’exemple, l’ICCT (International Council on Clean Transportation) a réalisé ce test en 2022 sur un Bmw X1 xDrive25e avec des résultats passant du simple au double. Homologué pour des émissions de CO2 à 45 g/km, il passe ainsi à 96 g/km. Les véhicules déjà homologués n’ont pas à respecter ces nouvelles procédures. En revanche, les PHEV nouvellement lancés ou recevant une nouvelle homologation ne sont plus aussi privilégiés qu’auparavant.

Des PHEV soumis au malus en 2027

Pour 2025 et 2026, cette forte augmentation des rejets de CO2 n’aura que peu d’incidence sur le malus écologique. Toutefois, ce ne sera certainement plus le cas en 2027 avec l’apparition d’une nouvelle évolution de la norme, l’Euro 6e bis FCM. Ainsi, la distance de test atteindra 4 260 km et, toujours selon l’ICCT, ce même X1 serait homologué avec 122 g/km de CO2. Selon le barème du malus actuellement en vigueur, il subirait 240 € de pénalité. Seulement ce barème sera revu à la hausse…