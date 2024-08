La guerre des hybrides rechargeables en Europe

L’année dernière, les véhicules hybrides rechargeables ont reculé de 3% sur le marché européen. Mais alors que les voitures électriques ont désormais tendance à stagner sur le Vieux Continent (elles continuent de bien se vendre dans certains pays et de plonger au contraire dans d’autres comme l’Allemagne), ces véhicules hybrides rechargeables déclinent moins que prévu sur l’année 2024. Sur les six premiers mois de l’année, ils ont progressé de 2% d’après les chiffres de JATO avec 489 558 exemplaires écoulés, à comparer aux 949 981 autos électriques vendues dans la même période.

Et ce n’est plus le Ford Kuga qui fait la course en tête. Après être arrivé en première position des ventes de véhicules hybrides rechargeables en Europe l’année dernière (avec 54 018 exemplaires vendus), c’est son dauphin le Volvo XC60 qui est premier pour l’instant : le Suédois s’est vendu à 29 903 unités sur les six premiers mois de 2024, ce qui représente une augmentation de 42%. Le Kuga, lui, s’est écoulé à 20 848 exemplaires soit un recul de 21%. L’arrivée de sa version restylée devrait l’aider à se relancer.

Le BMW X1 troisième

Derrière, on trouve le BMW X1 avec 17 669 exemplaires vendus, soit une hausse de 59%. Il devance l’Audi A3 qui bondit de 200% avec 16 835 exemplaires, largement devant les autres compactes premium hybrides rechargeables. Le Cupra Formentor est cinquième devant le Mercedes GLC. Reste maintenant à voir si ces ventes de voitures hybrides rechargeables vont augmenter sur le second semestre 2024, dans un contexte où certains clients semblent renoncer aux voitures électriques pour ce type de motorisation.