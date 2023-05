Volvo XC60 Black Edition : 81 630€ pour le SUV hybride rechargeable de luxe

Le Volvo XC60 représente la marque scandinave sur le segment des SUV familiaux premium, un terrain où il affronte l’Audi Q5, le BMW X3, le Mercedes GLC ou encore le Land Rover Range Rover Velar. Comme ces derniers, il peut compter sur une version hybride rechargeable pour éviter l’écueil du malus écologique français et des gros rejets de CO2 sur sa fiche d’homologation européenne. Et le voilà qui s’offre une nouvelle série spéciale à la présentation soignée pour attirer les clients à la recherche d’un modèle à l’équipement riche.

Comme son nom l’indique, le XC60 Black Edition met l’accent sur le noir avec des badges et des détails de carrosserie peints en noir laqué. L’engin s’équipe carrément de jantes de 21 pouces totalement noires, en imposant un coloris extérieur « Noir Onyx Métallisé » qui s’accorde à cette configuration. A l’intérieur, le XC60 Black Edition s’aligne sur la finition haut de gamme du SUV et offre de cette façon une dotation de série pléthorique. Il possède notamment un toit ouvrant, un système audio Volvo Harman Kardon ou les équipements IntelliSafe Assist et IntelliSafe Surround. Il garde tout de même quelques options à cocher comme la sellerie Nappa ventilée ou la sono Bowers & Wilkins.

81 630€

Uniquement disponible avec le groupe motopropulseur hybride rechargeable T6 AWD de 350 chevaux, le Volvo XC60 Black Edition coûte 81 630€. Une tarification élitiste mais alignée sur celle de ses concurrents directs avec une motorisation et un niveau d’équipement similaires. Volvo précise que les premiers exemplaires du modèle arriveront dans les show-rooms de la marque à la fin de l’année 2023.