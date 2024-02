Le Ford Kuga, roi des voitures hybrides rechargeables en Europe

Chez nous, les véhicules hybrides rechargeables ont tendance à décliner alors que les ventes de voitures électriques augmentent en proportion quand on observe les chiffres du marché du neuf. Mais ces véhicules à brancher dotés d’un moteur thermique comme mécanique principale continuent à plaire sur le marché européen. D’après les chiffres compilés par les experts de Jato, les ventes de ces véhicules hybrides rechargeables n’ont baissé que de 3% au total en 2023 par rapport à l’année 2022.

Et c’est un modèle de Ford qui domine le classement des véhicules hybrides rechargeables les plus vendus du Vieux Continent, d'après les analystes de Jato qui ont compilé les chiffres des 28 pays d'Union européenne : le Kuga qui, malgré un repli de ses ventes de 7% dans sa version à brancher, finit à la première place avec 54 018 exemplaires écoulés l’année dernière. Il devance (et c’est aussi une surprise) le Volvo XC60 avec 43 155 exemplaires vendus, juste devant le Kia Sportage (27 229) qui s’en sort très bien lui aussi. La meilleure marque premium allemande est au pied du podium avec le Mercedes GLC quatrième (26 996), juste devant le Cupra Formentor et le BMW X1.

Aucun modèle de Stellantis dans le top 10

Alors que Stellantis a largement misé sur ces modèles hybrides rechargeables que ce soit chez Peugeot, Citroën, DS ou Opel, force est de constater que cette technologie fonctionne un peu moins dans les ventes puisque le Peugeot 3008, son véhicule le mieux placé, ne figure qu’en 13ème position. Notons tout de même la présence de la 308 dans le top 20.

Rappelons par ailleurs que le Ford Kuga vient de subir un restylage ce qui pourrait l’aider à consolider sa première place sur le marché des hybrides rechargeables en Europe cette année.