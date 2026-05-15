Le BYD Seal U ne peut-il compter que sur son prix pour s’imposer face au Volkswagen Tayron ?

La réalité des chiffres est implacable et, comme l’indiquent nos notes, le Volkswagen se révèle supérieur sur bien des points à son rival. En ce sens, il mérite largement sa victoire. Mais la question du prix peut légitimement faire relativiser ce résultat. En effet, l’écart de prix conséquent entre le Seal U et le Tayron permet d’assortir l’achat du premier à celui d’une petite voiture neuve pour un budget équivalent à l’acquisition du second. De quoi faire réfléchir…

BYD Seal U DM-i 218 ch Boost Volkswagen Tayron eHybrid 204 ch Life Budget















Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Pratique















Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)















Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)















Recharge rapide















Rapport prix/équipements















Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Sur la route















Agrément moteur















Agrément boîte















Amortissement















Dynamisme















Emissions polluantes à l'usage















Insonorisation















Maniabilité















Performance















Position de conduite















Autonomie électrique : données constructeur (parcours mixte)















Autonomie électrique : relevés Caradisiac (parcours mixte)















Système de récupération d'énergie















Sécurité















Crash-test (Euro Ncap)















Degré maximal d'autonomie















Freinage















Systèmes de sécurité















Visibilité périphérique















Note globale : 12,8 /20 14,2 /20 Explication des critères de notation