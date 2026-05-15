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Le BYD Seal U ne peut-il compter que sur son prix pour s’imposer face au Volkswagen Tayron ?

Dans Nouveautés / Autos écolo

Cedric Morancais

13  

3. À retenir : une victoire façon Einstein pour le Volkswagen Tayron

 

Le BYD Seal U ne peut-il compter que sur son prix pour s’imposer face au Volkswagen Tayron ?

La réalité des chiffres est implacable et, comme l’indiquent nos notes, le Volkswagen se révèle supérieur sur bien des points à son rival. En ce sens, il mérite largement sa victoire. Mais la question du prix peut légitimement faire relativiser ce résultat. En effet, l’écart de prix conséquent entre le Seal U et le Tayron permet d’assortir l’achat du premier à celui d’une petite voiture neuve pour un budget équivalent à l’acquisition du second. De quoi faire réfléchir…

BYD Seal U DM-i 218 ch Boost Volkswagen Tayron eHybrid 204 ch Life
Budget
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
 
Pratique
  • 5.75
  • 5.75
  • 5.75
  • 5.75
  • 5.75
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
 
Rapport prix/équipements
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
 
Sur la route
  • 5.75
  • 5.75
  • 5.75
  • 5.75
  • 5.75
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
 
Sécurité
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
 
Note globale : 12,8 /20 14,2 /20
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