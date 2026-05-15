Le BYD Seal U ne peut-il compter que sur son prix pour s’imposer face au Volkswagen Tayron ?
3. À retenir : une victoire façon Einstein pour le Volkswagen Tayron
La réalité des chiffres est implacable et, comme l’indiquent nos notes, le Volkswagen se révèle supérieur sur bien des points à son rival. En ce sens, il mérite largement sa victoire. Mais la question du prix peut légitimement faire relativiser ce résultat. En effet, l’écart de prix conséquent entre le Seal U et le Tayron permet d’assortir l’achat du premier à celui d’une petite voiture neuve pour un budget équivalent à l’acquisition du second. De quoi faire réfléchir…
|BYD Seal U DM-i 218 ch Boost
|Volkswagen Tayron eHybrid 204 ch Life
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Recharge rapide
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Autonomie électrique : données constructeur (parcours mixte)
|Autonomie électrique : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Système de récupération d'énergie
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|12,8 /20
|14,2 /20
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