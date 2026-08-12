Quel Range Rover d’occasion pour le prix d’un Jaecoo neuf ?

La comparaison entre le neuf et l’occasion est toujours tentante. C’était d’ailleurs l’argument de Dacia lors de son retour sur le marché en 2005 : avec le lancement de la Logan, la marque roumaine promettait ainsi un véhicule sorti d’usine pour le prix d’une deuxième, voire d’une troisième main.

Un parallèle qui pourrait également s’appliquer aux produits de la nouvelle marque chinoise Jaecoo, pour rappel propriété du géant chinois Chery. Imaginez : pour 26 990 € seulement, ou 28 990 € avec tous les équipements du catalogue (dont le toit vitré et les sièges électriques ventilés !), la firme propose son SUV compact hybride « 5 », de 224 ch cumulés, tout à fait convaincant.

Ajoutez encore 7 000 €, et vous passez au « 7 » : le modèle familial de 4,50 m de long à électrification rechargeable, capable non seulement de parcourir 90 km sans brûler d’essence mais également de développer 279 ch pour abattre le 0 à 100 km/h en 8s5. Et à ces prix, vous avez des SUV qui ressemblent franchement à des « Range ». Flatteur ! Et pour cause : l’équipe dirigeante de Jaecoo compte l’ingénieur en chef Peter John Matkin, qui a passé une grande partie de sa carrière chez Jaguar Land Rover. Cerise sur le gateau, la garantie couvre durant 7 ans ou 150 000 km…

D’un autre côté, pas évident de passer sous pavillon chinois avec ce que beaucoup considèrent comme des « pâles copies ». Pour sûr, les vrais dandys préféreraient vendre leur âme au diable plutôt que d’y céder, et les moins fortunés passer à l’occasion. Soit ! Alors étudions les petites annonces de nos copains de La Centrale pour voir ce que l’on trouve du côté des Land déjà utilisés. Restons raisonnables : pas question d’aller chercher un sportif Range SVR marbré et/ou à bout de souffle. Orientons plutôt nos recherches vers un modèle de moins de 5 ans et 50 000 km pour limiter les ennuis, et si possible chez les pros pour bénéficier d’une garantie.

De l’Evoque au Velar en passant par le Discovery Sport…

Les recherches rappellent vite à l’ordre : les Land Rover récents ne courent pas les rues. Et à 27 000 €, soit le ticket d’entrée pour la marque de l’empire du Milieu, on oublie. Mais pour 30 000 € ou un peu plus - soit à peine plus cher qu’un Jaecoo 5 tout équipé et légèrement taxé (environ 400 € au global) - le marché de l’occasion ouvre la voie à des Evoque de deuxième génération, et en version hybride rechargeable SVP ! Certes, l’autonomie électrique d’environ 40 km peut paraître juste, et le moteur 1.5 turbo essence un peu roturier avec seulement trois cylindres, mais la puissance totale de 309 ch autorise de bonnes accélérations. Et l’auto a de la gueule, surtout en finitions HSE (cuir, sièges électriques) et R-Dynamic (look sportif).

Si vous ne convoitez pas cette motorisation, rien n’est perdu : d’autres versions sont au menu, notamment un quatre cylindres 2.0 turbo à bicarburation éthanol E85/essence de 200 ch, et un 2.0 diesel de 165 ou 200 ch relativement fiable (les problèmes de chaîne de distribution semblent réglés avec ce deuxième opus). L’Evoque est trop petit pour vous ? Alors vous pouvez opter pour le Discovery Sport, aux caractéristiques techniques et tarifs très proches, mais dont le coffre passe à 963 dm3 (jusqu’au plafond) au lieu de 591 grâce à sa longueur de 4,60 m. Mieux, il propose une option 7 places, sauf en hybride rechargeable.

Votre budget avoisine les 37 000 €, soit le prix médian du Jaecoo 7 PHEV ? Vous accéderez alors à des modèles de moins de 30 000 km, mais également à la gamme supérieure avec le Velar, même si l’offre plus réduite vous conduira peut-être à faire des concessions sur l’année et le kilométrage, pour des modèles de 2020 (ou antérieurs) et/ou affichant plus de 60 000 km.