Tiger Woods a mis son Range Rover sur le flanc et un Genesis dans le décor

La star du golf Tiger Woods a été arrêtée en Floride après un accident de la route impliquant son SUV en un Genesis GV70. L’ancien numéro un mondial a vraisemblablement perdu le contrôle de son Range Rover sur une route secondaire près de Jupiter Island après une tentative de dépassement à vive allure. Le véhicule s’est retourné, sans faire de blessés.

Interpellé alors qu’il sortait de l’habitacle de son véhicule surélevé britannique, Woods est poursuivi pour conduite sous influence, dégradation matérielle et refus de test urinaire. L’éthylotest n’a révélé aucune trace d’alcool, mais les autorités soupçonnent l’effet de médicaments ou de substances. Conformément à la loi locale, il a été placé en détention provisoire pendant plusieurs heures.

Une série d’accidents il y a quelques années

Ce nouvel incident rappelle un passé déjà trouble. En 2017, Woods avait été arrêté pour des faits similaires avant de plaider coupable. En 2021, un autre accident spectaculaire l’avait laissé grièvement blessé. À 50 ans, le champion aux 15 titres majeurs n’a pas encore confirmé sa participation au prochain Masters d’Augusta.