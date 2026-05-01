Le plancher de ce Range Rover vibre en rythme avec la musique

Le SUV britannique Range Rover SV Ultra pousse le concept de vaisseau amiral dans une direction légèrement inattendue. Toujours basé sur la version longue à quatre places, ce sommet de gamme s’offre un traitement exclusif avec l’ambition simple de transformer l’habitacle en salle de concert privé.

La pièce maîtresse, c’est un système audio électrostatique inédit. Pas moins de 21 transducteurs ultrafins intégrés aux sièges, appuie-têtes et pavillon promettent une réponse jusqu’à 1 000 fois plus rapide qu’un haut-parleur classique. Le tout en consommant bien moins d’énergie. Le résultat ne s’écoute pas seulement : il se ressent.

Car le plancher et les assises vibrent désormais au rythme de la musique via des impulsions pilotées par IA. Ces pulsations fonctionnent aussi avec six programmes de bien-être, du mode apaisant à l’option énergisante, au cas où votre SUV deviendrait aussi votre spa. À bord, le cuir disparaît au profit de textiles Ultrafabrics travaillés au laser avec un motif mosaïque. Le décor se complète d’un placage en palmier rattan traité pour conserver son aspect naturel. Une matière qui s’étend jusqu’aux tablettes arrière escamotables.

Une déclinaison survoltée dans les tuyaux

Sous le capot, le choix reste large : V8 biturbo d’origine BMW de 537 chevaux, hybride rechargeable de 550 ch avec 119 km en électrique, et une variante 100 % électrique à venir. Le tout pour un tarif flirtant avec les 290 000 euros environ. Seule une poignée de clients triés sur invitation dans certains marchés y auront accès.