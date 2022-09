En bref 5e generation

Malus : jusqu'à 40 000 €

A partir de 127 400 €

Le Range Rover, c’est l’ADN de Land Rover. Celui qui a lancé la marque britannique et posé les fondations du 4x4 de luxe, c’était il y a 50 ans. Le Britannique jouit d’une telle aura auprès des clients fortunés que la marque s’est fixée un devoir d’excellence pour cette cinquième et nouvelle génération.

dailymotion Essai vidéo - Land Rover Range Rover (2022) : le jubilé du roi

Sur le plan technique d’abord. Le nouveau Range repose sur une nouvelle plateforme (MLA) issue du groupe Jaguar Land Rover, composée en majorité d’aluminium. Cette dernière est capable à la fois de recevoir un vaste panel de motorisations, dont une version 100% électrique, de répondre aux exigences de la marque en matière de tout-terrain et d’offrir un niveau de polyvalence jamais vu. Ensuite, il y a la technologie avec une abondance de nouveaux équipements, les plus pointus du moment et enfin le raffinement, domaine de prédilection du Range.

Son look n’a pas été bouleversé. La silhouette s’inscrit dans la lignée du modèle précédent. On retrouve le toit flottant, une ceinture de caisse haute et de grandes roues. La recette a été modernisée par un traitement plus lisse de la carrosserie avec notamment des poignées de porte affleurantes. Cette simplification du design a des bienfaits sur l’aérodynamique du Range qui présente le meilleur coefficient de sa catégorie (Cx : 0.30).

Mais la plus grosse évolution porte sur le positionnement des feux arrière, désormais à la verticale. Ces derniers, full LED, sont reliés sur la partie haute par un bandeau noir dans lequel sont intégrés des clignotants à défilement. A l’avant Land Rover a implanté des feux Full LED haute définition capables d’éclairer à plus de 500 mètres et de masquer simultanément 16 objets (véhicules, piétons, etc.) afin de ne pas les éblouir.

Le Range grandit gagne 5 cm pour atteindre 5, 05 m dans sa version « courte ». La version longue (+20 cm), est également reconduite. Elle coute environ 3 000 € de plus et pour la première fois, offre la possibilité d’obtenir 7 places, grâce à l’ajout de deux sièges supplémentaires, eux aussi facturés 3 000 € de plus.

Le Range Rover a posé les fondements du 4x4 de luxe bien avant l’arrivée des Porsche Cayenne, Aston Martin DBX ou Lamborghini Urus. Le Britannique offre un univers à part aussi technologique qu’exclusif. Les designers ont allégé la planche de bord en détails. Pratiquement tous les rangements sont cachés par des matériaux de grande qualité avec toujours ce souci de minimalisme. Les passagers voyageront dans un écrin car le moindre élément a subi un traitement particulier. Du cuir, de la marqueterie et même de la céramique s’invitent sur les versions les plus huppées (programme SV : special vehicle). En plus de 14 points de charge pour smartphone à disposition, une tablette tactile nomade placée dans l’accoudoir central attend les passagers pour piloter des équipements comme le massage des sièges, l’écran multimédia logé dans l’appuie-tête ou encore la connexion internet très haut débit.

Bref, on est dans l’ultra-luxe et l’excellence. Parmi les grosses nouveautés on note l’arrivée d’un imposant système multimédia de 13,7’’ flottant équipé d’un écran haute définition à retour haptique et d’une connexion 5G rendue possible grâce à la disgracieuse seconde antenne placée sur le toit. Cette dernière autorise des mises à jour à distance. L’écran central est ultra-performant et intègre aussi l’assistant personnel « Alexa », une fois votre compte Amazon appairé à la voiture.

Bonne nouvelle, les commandes de climatisation et de ventilation restent physiques, c’est un bon point. La liste d’équipements de notre version d’essai en finition « First Edition », facturée 170 800 € est longue comme le bras. Parmi les innovations on note le purificateur d'air par nanos particules ou encore le réducteur acoustique placé dans les appuie-têtes.

Land Rover reste fidèle à la tradition avec un hayon motorisé en deux parties, dont la ridelle inférieure est capable de supporter 150 kg afin de vous y installer pour pique-niquer ou pêcher par exemple. Le coffre lui cube plus de 700 litres dans sa version 5 places. C’est bien mais pas exceptionnel pour un véhicule de ce gabarit. Tout comme l’espace aux places arrière assez décevant. Pour un véhicule de plus de 5 mètres on s’attendrait à mieux. Il existe toutefois, l’alternative « châssis long ».