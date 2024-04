Le Range Rover Electric fait son apparition dans le grand froid

Depuis l’apparition de la dernière génération de Range Rover, la version électrique est annoncée. Pourtant, les années passent et ce Range carburant aux watts se fait très discret.

Néanmoins, son développement est toujours en cours comme nous le montrent les images diffusées par la marque. Le grand SUV de luxe s’est rendu sur les lacs gelés de Suède et dans le désert du Moyen-Orient pour effectuer des essais à des températures extrêmes, jusqu’à - 50°.

Le but est d’évaluer l’étalonnage de différents éléments de la chaîne de traction électrique, notamment le contrôle de traction et la distribution du couple sur chaque roue dans les phases de décélération pour retarder au maximum l’intervention de l’ABS. Le comportement de la batterie, assemblée en interne par la marque, et mise à rude épreuve à de telles températures a également été suivi de près.

Les pieds dans l’eau jusqu’à 85 cm

Range Rover n’apporte aucune donnée supplémentaire concernant la partie technique. L’architecture de 800V sera au rendez-vous, on imagine que la capacité de la batterie atteindra au minimum 100 kWh et que sa puissance avoisinera les 500 ch. La marque a pour but d’offrir des performances comparables à celles d’une Range V8. À noter que pour ceux qui oseront s’aventurer sur les pistes avec ce gros joujou, la marque précise qu’il franchira des gués d’une profondeur de 85 cm. Un Mercedes EQS SUV ne peut en faire autant, mais il pourra certainement lui tenir tête sur d'autres aspects.

Ce Range Rover Electric se fera discret. Outre l’absence de bruit moteur, il sera difficile de le distinguer. Les exemplaires en essai sont identiques aux versions thermiques commercialisées. Il y aura bien sûr une trappe de recharge sur le côté droit, à ouverture électrique, mais cela semble le seul détail différenciant à ce jour.

Le prix de base et la date de commercialisation ne sont pas communiqués, pourtant Range Rover laisse la possibilité de le précommander sur son site Internet.