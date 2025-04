C’est le prochain SUV électrique de chez Range Rover. Le Velar prend le frais en Allemagne.

L’offensive électrique chez JLR (Jaguar, Land Rover) se poursuit et si le Range Rover 100 % électrique se fait toujours attendre, le Range Rover Velar électrique quant à lui, poursuit ses essais routiers avant sa commercialisation prévue pour 2026. C’est après avoir fait un détour par la Scandinavie pour affronter la neige que le Range Rover Velar électrique a été surpris en Allemagne.

Encore fortement camouflé, le Range Rover Velar électrique ne laisse rien entrevoir de son futur style. Cependant, on peut s’apercevoir que ce modèle affiche un profil assez plat avec une ligne de toit descendante vers l’arrière du véhicule et une longueur d’empattement importante qui lui donne une allure sportive. En cela, il est assez proche de l’actuel modèle thermique même s’il semble que l’empattement a légèrement progressé.

Le premier SUV à utiliser la plateforme EMA

Malgré ce profil sportif, on voit que la poupe est assez relevée et que le porte-à-faux avant est court, ce qui devrait lui permettre d’avoir de bonnes dispositions pour le franchissement hors du goudron. Ce modèle sera le premier de la marque Land Rover Range Rover à disposer de la plateforme EMA (Electrified Modular Architecture) conçue pour les modèles électriques.

Architecture 800 volts pour des temps de recharge courts

Cette utilisation de la nouvelle base technique EMA le différenciera du futur Range Rover électrique qui arrive bientôt et qui utilise la plateforme de l’actuel Range Rover thermique. La base EMA (dont va aussi bénéficier la nouvelle Jaguar GT) est dotée d’une architecture 800 volts qui permet des temps de recharges réduits et elle peut adopter des batteries de fortes capacités. Il se dit que le Velar pourrait avec le couple motorisation/batterie le plus efficient disposer d’une autonomie de 700 km.