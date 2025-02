Le passage à l’électrique est imminent chez Jaguar avec la nouvelle berline Jaguar GT.

La marque anglaise Jaguar entame sa reconversion en marque 100 % électrique et prépare le premier modèle de la nouvelle gamme « zéro émission ». Il s’agit d’une GT à quatre portes qui devrait s’inspirer du concept-car Jaguar Vison Concept découvert à la fin de l’an dernier. Un concept-car qui, par son style très original, a pu dérouter les amoureux de la marque anglaise.

En regardant de plus près le prototype qui réalise des essais près du cercle polaire, on constate que si la forme générale du modèle est assez proche du concept-car il y a des modifications. Ainsi on retrouve ce capot long et le montant A placé très loin en arrière de l’essieu avant mais l’on voit aussi que l’auto dispose d’une surface vitrée plus importante (elle est plus haute), tandis que la ligne de toit affiche une inflexion au niveau de la lunette arrière. Sur cette partie il est difficile d’avoir un avis tranché car en plus des adhésifs qui recouvrent l’auto, il semble qu’il y a aussi des éléments plastiques dissimulés dessous pour en modifier la ligne.

Que découvrira-t-on sous le camouflage ?

Ces modifications sur le profil du modèle devraient apporter un peu plus de sensualité à l’ensemble. Et il faut bien dire que l’on retrouve des similitudes avec les Jaguar thermiques (telles la Jaguar XF) qui disposaient aussi d’un long capot, d’un montant A placé très loin, même si, sur ce futur modèle, tout semble accentué. Il faudra voir une fois le camouflage disparu les lignes massives et rectilignes du concept-car ont été conservées.

Jusqu’à 1 000 ch pour la future Jaguar GT !

Cette auto qui poursuit sa mise au point repose sur la nouvelle architecture électrique Jaguar (JEA) et devrait disposer d’une autonomie importante (jusqu’à 770 km) et les versions les plus puissantes pourraient afficher jusqu’à 1 000 ch ! Elle deviendra en 2026, la rivale toute désignée de la future Mercedes-AMG GT 4 portes Electrique. La voiture semble être dotée d’éléments aérodynamiques actifs. L'un des deux prototypes photographiés présente en effet des volets mobiles dans la partie inférieure du bouclier avant. Enfin, rappelons que le passage au 100 % électrique décidé par la marque s’accompagne aussi d’un nouveau logo qui a fait parler de lui lors de sa présentation (la chaîne de fast-food Burger King s’en était moquée) et que le nom « Lorips » qui orne la calandre ne correspond à rien de connu, si ce n’est qu’il reprend le même lettrage que la nouvelle identité de la marque Jaguar.