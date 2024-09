Les essais se poursuivent pour la Mercedes-AMG GT 4 portes électrique de 2026

C’est l’un des fleurons de la gamme Mercedes-AMG. La Mercedes-AMG 4 portes va changer du tout au tout puisqu’elle va passer à la motorisation électrique. Elle va également adopter la nouvelle plateforme AMG-EA, une plateforme Mercedes réservée aux sportives. Elle étrennera également un moteur électrique inédit à flux axial créé par la société anglaise Yasa appartenant à Mercedes (il équipe déjà le concept-car Mercedes Vision One Eleven). Cet électromoteur permet un meilleur rendement tout en étant plus compact.

En plus de tout cela, la Mercedes-amg Gt 4 Portes (qui est en réalité une cinq portes car elle est dotée d’un hayon) bénéficiera de batterie de nouvelle génération affichant une tension de 800 volts. Et en ce qui concerne les performances, elles seront élevées puisqu’en configuration à deux moteurs et transmission intégrale, la Mercedes-amg Gt 4 portes, pourrait développer plus de 900 ch.

Un camouflage imposant pour la nouvelle GT 4 portes

Si le prototype est toujours fortement camouflé, il est aussi équipé d'épaisses pièces rapportées sous ce camouflage pour casser le plus possible la ligne du véhicule. On peut voir cependant dans la voiture qui roule au ralenti, l'essieu arrière qui est équipé de roues directrices, mais aussi le nouveau design des jantes qui cachent des freins en carbone.

Une ligne plus dynamique

En ce qui concerne l’allure générale du modèle, on peut se rendre compte que la berline/coupé sportive affiche une ligne plus dynamique que la précédente en étant plus basse et plus large. On voit sur la voiture de petits déflecteurs à chaque extrémité du bouclier avant, un bouclier qui adopte une calandre pleine, conséquence de la motorisation électrique qui se trouve dans le compartiment moteur.

La bataille entre grandes berlines/coupé électriques s’intensifie

Avec sa GT 4 portes électrique dans sa version la plus puissante, Mercedes-AMG devrait avoir la possibilité de lutter à armes égales contre les Tesla Model S Plaid et la nouvelle Porsche Taycan Turbo GT. Cette auto sera produite au deuxième semestre 2025 dans la même usine allemande (Sindelfingen) que l’actuelle génération thermique. Le lancement commercial interviendra dans les premiers mois de 2026.