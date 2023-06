Mercedes Vision One Eleven : la technologie du futur dans une supercar rétro

Dans l’histoire de Mercedes-Benz, la C111 fait partie de ces véhicules expérimentaux devenus un peu cultes avec le temps. Dévoilée sous sa forme initiale en 1969, elle possédait un moteur rotatif Wankel à une époque où plusieurs constructeurs s’intéressaient de près à cette technologie. Présentée en 1970, la C111 Type 2 possédait elle aussi un moteur rotatif « Wankel », poussé à 350 chevaux pour atteindre 300 km/h en vitesse de pointe. Elle lui a ensuite préféré un moteur diesel cinq cylindres turbo de 3,0 litres et 190 chevaux pour battre un record de vitesse moyenne sur ovale pendant 24 heures.

La One Eleven que vient de révéler Mercedes évoque clairement la C111 Type 2 de 1970 avec sa petite face avant encadrant deux optiques circulaires. Elle reprend la couleur du vieux concept mais aussi ses portes papillon, avec une présentation intérieure plus dans l’esprit des show-cars actuels. Sous le capot en revanche, rien à voir : véhicule 100% électrique, la One Eleven ne dit rien de ses caractéristiques techniques dans le détail. Mais on sait qu’elle embarque une technologie novatrice qui doit se retrouver sur les futurs modèles de série de la marque.

Des batteries conçues avec l’aide de l’écurie de Formule 1

Les batteries, dotées de cellules cylindriques à refroidissement liquide, utiliseraient une chimie inédite et doivent leur conception à l’écurie de Formule 1 du constructeur allemand. Les deux moteurs électriques de la voiture sont par ailleurs à flux axial, comme sur une McLaren Artura ou d’autres modèles d’exception. Fabriqués par la société anglaise Yasa appartenant à Mercedes, ils sont réputés plus puissants et plus légers par rapport à des moteurs à flux radial. Mercedes présente plutôt l’auto comme un démonstrateur de sa future technologie, même s’il n’est pas totalement impossible que la marque propose un jour une supercar électrique pour rivaliser avec les machines que préparent Porsche par exemple.