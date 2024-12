Que faut-il penser du nouveau concept Jaguar ?

Il y a quelques jours, Jaguar inaugurait sa nouvelle identité via un logo totalement remanié et un lettrage simpliste. Les réactions ne se sont pas fait attendre avec essentiellement des remarques négatives. Plusieurs grandes marques comme Burger King s’est moqué ouvertement du nouvel emblème du constructeur.

Dans le même temps, la marque a réussi à faire le buzz puisque sa vidéo promotionnelle a été vue plus de 2,7 millions de fois sur YouTube. On ne peut que saluer ce joli score pour une marque qui ne vend plus de voitures neuves dans son pays natal.

C’est désormais le concept qui est mis à nu, quelques heures seulement avant sa révélation officielle. On peut néanmoins se rassurer puisqu’elle ressemble à une voiture. Le wokisme n’a pas atteint les proportions qui font une automobile. Et sur ce point, il faut dire avouer qu’elle correspond aux fondamentaux : long capot, profil bas, grand empattement et porte-à-faux arrière généreux. La silhouette de ce coupé a de l’allure.

Une future berline aux proportions proches

En revanche, l’exécution de l’ensemble est pour le moins surprenante. Difficile de réaliser des lignes aussi massives et rectilignes ! L’avant se contente d’une "calandre" pleine, d’optiques très fines. Des optiques qui n’existent pas sur la partie arrière. Il est inutile d'en faire une description complète, les images parlent d'elles-mêmes.

L’intérieur se montre davantage rassurant avec des formes douces et harmonieuses. L’absence d’écrans, certainement dissimulés, ajoute à cette ambiance zen.

Qu’est-ce que ce concept annonce pour les futures voitures de la marque ? Difficile de se prononcer pour le moment... mais ces proportions sont en accord avec sa future grande GT prévue pour 2026.