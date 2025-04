Ce sont des photos prises au téléobjectif de très loin. Car pour le moment les essais du « Baby Defender » sont secrets. Cela n’a pas empêché un chasseur de scoop de traquer ce petit modèle électrique qui doit, selon les informations officielles de Land Rover, arriver sur le marché automobile en 2027.

De taille compacte (4,30 m environ), ce modèle pourrait se nommer Land Rover Defender 80 (80 étant la mesure théorique en pouces entre l’axe du pont avant et l'axe du pont arrière), ce qui le différencierait de ses « grands frères » Defender 90, 110 et 130. Mais plus vraisemblablement, il devrait prendre l’appellation Land Rover Defender Sport.

Nouvelle plateforme pour le « Baby Defender »

Ce Land Rover Defender Sport (appelons-le ainsi pour le moment) est un modèle 100 % électrique qui est conçu sur la nouvelle plateforme EMA choisie pour être multi-énergies puis devenue essentiellement électrique. C’est une architecture à roues arrière motrices qui pourrait être également disponible en quatre roues motrices. Pour créer cette plateforme et pour sa politique électrique, l’Indien Tata Motors (propriétaire de Jaguar et Land Rover) n’a pas lésiné sur les moyens et dépensera au total plus de 17 milliards d’euros.

Quatre modèles électriques en préparation

Cette offensive électrique va permettre la création de nombreux modèles électriques, dont le Range Rover Electric (qui utilise la même base technique que le modèle thermique) qui arrive cette année et aussi sa variante Range Rover Sport, mais aussi le nouveau Range Rover Velar qui sera le premier à utiliser la base EMA, puis ce Land Rover Defender Sport qui ne sera disponible qu’en cinq portes.

Des sites de production en transformation

Le passage en électrique de Land Rover, mais aussi de Jaguar modifie aussi la politique de production des usines des marques anglaises, puisque l’usine de Wolverhampton (qui fabrique les moteurs thermiques) va être chargée de la traction électrique et des batteries, tandis que le site d’Halewood (lieu de production des Land Rover Discovery Sport et Range Rover Evoque) va se consacrer à la production de modèles électriques.

Le Mercedes « mini-Classe G » sera un concurrent direct

Quant au style de ce nouveau modèle, il est très anguleux avec une poupe très verticale et cette partie arrière rappelle un peu le style du Mercedes Classe G. Et ça tombe bien puisque la marque allemande prépare, elle aussi, un « mini » Classe G qui sera disponible en 2027 et cela fera un concurrent sérieux à opposer au nouveau « baby Defender » qui arrivera au cours de la même année.