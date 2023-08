Feu vert pour le petit frère du Defender

Jaguar Land Rover développe un tout-terrain compact basé sur la nouvelle architecture EMA. Il partagera ce système modulaire avec les futures générations de Range Rover Evoque, Velar et Discovery Sport. Cette nouveauté d'entrée de gamme pourrait être nommée Defender Sport, de la même manière que l'organisation des gammes des Range Rover et Discovery. Adrian Mardell (PDG de Jaguar Land Rover) confirme lui-même l'arrivée du "baby Defender" via la plateforme EMA. Cette architecture déjà compatible avec le 100% branché soutiendra aussi l'hybridation de 2025 jusqu'à la démocratisation du tout électrique.

D'après nos confrères de la publication anglaise Autocar, le "baby Defender" sera un peu plus petit que le Defender 110. Sa taille plus compacte ne l’empêchera pas d'hériter de toutes les innovations et savoir-faire Land Rover en matière de 4x4 ni de bénéficier de 5 portes pour plus de praticité. Plus d'informations sont attendues d'ici fin 2027, date à laquelle l'entité lèvera le rideau sur le modèle.

Le Baby Defender : pour marquer le coup des nouvelles marques ?

JLR surprenait tout le monde il y a deux mois en annonçant dans le cadre de sa restructuration la disparition de la marque Land Rover. Cette dernière cédera sa place aux noms Range Rover, Discovery, Defender et Jaguar afin de prendre la forme d'une "maison des marques". Cette stratégie exécute aussi la fin des concessions indépendantes, remplacées à l'avenir par des agents JLR prenant une commission sur chaque véhicule vendu.