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Land Rover Range Rover 5

Il est grand temps pour le Land Rover Range Rover de se refaire une beauté. Un restylage est prévu pour le début 2027.

Dans Futurs modèles / Scoops

Paul Pellerin

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SCOOP – Arrivé sur le marché en 2021, le Land Rover Range Rover s’apprête à bénéficier d’un lifting. Nos chasseurs de scoop ont surpris le prototype de ce modèle restylé sur les routes enneigées de Scandinavie.

Il est grand temps pour le Land Rover Range Rover de se refaire une beauté. Un restylage est prévu pour le début 2027.

Près du cercle polaire arctique, le Land Rover Range Rover restylé se dégourdit les roues sur la neige. Le prototype photographié par nos chasseurs de scoop laisse entrevoir au travers de son camouflage de nouveaux éléments de style. Ce modèle va entamer la deuxième partie de sa carrière en 2027 en bénéficiant d’un petit lifting.

On peut voir sur ce prototype qui roule sur les routes encore enneigées de Scandinavie, certaines des modifications prévues avec le restylage. Celles-ci concerneront les projecteurs, la calandre, le bouclier avant qui adoptera de nouvelles prises d’air. Sur la partie arrière, les modifications seront plus subtiles et pourraient concerner l’architecture intérieure des feux.

Lumière rasante pour le Land Rover Range Rover restylé qui profite de la neige de Scandinavie pour poursuivre ses essais. Le modèle apparaît avec une face avant modifiée au niveau des projecteurs, de la calandre et du bouclier.
Lumière rasante pour le Land Rover Range Rover restylé qui profite de la neige de Scandinavie pour poursuivre ses essais. Le modèle apparaît avec une face avant modifiée au niveau des projecteurs, de la calandre et du bouclier.

Électriques et thermiques, vont se côtoyer

Alors que l’on attend toujours l’arrivée en concession du Land Rover Range Rover électrique, dont la commercialisation, prévue en 2024, a été repoussée à cette année, le Range Rover thermique va se refaire une beauté et le restylage de ce modèle arrivera au début de 2027. Si la version électrique du Range Rover arrive dans le catalogue du constructeur anglais, cela ne poussera pas pour autant le modèle thermique à la retraite, celui-ci va poursuivre sa carrière pendant encore plusieurs années aux côtés du modèle électrique en conservant sous son capot des motorisations hybrides rechargeables pour les P460e et P550e.

Il est encore trop tôt pour se faire une idée définitive sur ce que sera ce Range Rover restylé qui arrive en 2027. Ceci en raison des adhésifs qui recouvrent le prototype vu près du cercle arctique. On sait en revanche que celui-ci va rester pendant de longues années au catalogue aux côtés du nouveau modèle électrique.
Il est encore trop tôt pour se faire une idée définitive sur ce que sera ce Range Rover restylé qui arrive en 2027. Ceci en raison des adhésifs qui recouvrent le prototype vu près du cercle arctique. On sait en revanche que celui-ci va rester pendant de longues années au catalogue aux côtés du nouveau modèle électrique.

Système multimédia amélioré et augmentation de l’autonomie

Les motorisations hybrides rechargeables devraient d’ailleurs voir la capacité de leurs batteries progresser de manière à augmenter l’autonomie en mode tout électrique. Les autres changements seront d’ordre cosmétique avec des modifications des projecteurs, mais aussi de la calandre et du bouclier avant. Dans l’habitacle le système multimédia devrait progresser pour se mettre à niveau de ce que propose la concurrence, comme le Porsche Cayenne dont la version thermique est elle aussi en phase de restylage. Pour Land Rover, l’avenir est à l’électricité et après le Range Rover EV on devrait voir cette année un Range Rover Velar électrique apparaître, mais il n’est pas question pour autant de laisser de côté, les clients qui préfèrent à l’électrique, les motorisations thermiques.

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