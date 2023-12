Enfin des nouvelles du Range Rover électrique

Le Land Rover Range Rover est passé à une cinquième génération de modèle en 2021. Le gros SUV de luxe possède toujours des moteurs thermiques (des blocs BMW sur le haut de gamme) ou des groupes motopropulseurs hybrides rechargeables pour présenter un grammage CO2 faible en Europe. Mais on attend toujours sa version 100% électrique annoncée à l’occasion de ce lancement.

Le constructeur anglais donne enfin quelques informations à ce sujet. Les prototypes de développement sont actuellement testés aux quatre coins de la planète pour parfaire la mise au point du tout premier modèle à zéro émission de Land Rover. La marque dévoile aussi quelques photos de détail du véhicule avec une image de sa calandre, de ses feux arrière ou encore de sa prise de recharge.

Rendez-vous en 2024

Le lancement officiel de ce Land Rover électrique arrivera dans le courant de l’année 2024. On sait qu’il conservera la plateforme du véhicule actuel, avec l’adaptation de son châssis à un groupe motopropulseur entièrement électrique dont on ne connaît pour l’instant ni la puissance, ni la capacité de batterie. On sait juste qu’il bénéficiera d’une architecture à 800 volts pour autoriser une haute puissance de charge rapide en courant continu et une simplification de sa construction. Tablons sur une puissance à 500 chevaux ou plus et une capacité de batterie au-dessus des 100 kWh, un chiffre dépassé par tous ses gros concurrents. Disponible à la pré-commande, le Range Rover électrique coûtera probablement plus de 100 000€.