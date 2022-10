Essai vidéo - Land Rover Range Rover Sport (2022) : sport et luxe

EN BREF Version plus dynamique du Range Diesel, essence et hybride rechargeable À partir de 94 200 €

Chez Land Rover, le Range Rover, c'est le modèle historique et incontournable, mais c’est aussi une famille entière : il y a le « petit » l’Evoque, puis le Velar et le mythique Range Rover qui chapeaute la gamme. C’est justement sous ce dernier que se positionne notre Range Rover Sport. Comme les autres membres de cette famille, le Range Rover Sport ne passe clairement pas inaperçu. Alors certes, il est plus petit effectivement que son grand frère, mais est loin d’être une citadine puisqu'il mesure désormais 4,95 m de long soit 6,7 cm que la précédente génération, gagne 1,7 cm en hauteur (1,82 m). Il perd en revanche 2 cm de largeur, mais reste tout de même très imposant avec plus de 2 mètres de large (2,05 m, sans les rétroviseurs). Vous l’aurez compris, la ville n’est pas forcément son terrain de jeu favori, c’est pourtant dans cet environnement que vous en croiserez le plus. Un vrai paradoxe.

Esthétiquement, ce nouveau Range Rover Sport reprend le style du dernier Range avec des lignes très épurées, fluides, qui se caractérisent notamment par des poignées de portes escamotables, un pare-brise plus incliné ainsi qu’une carrosserie sans aucune aspérité avec des surfaces vitrées qui s’enchaînent sans rupture. Résultat, même si le Range Sport est loin d’être une ballerine, celui-ci possède un bon aérodynamisme. On retrouve certains points communs comme la calandre et les projecteurs affinés, mais il dispose de vraies spécificités comme son pare-brise plus incliné et ses feux arrière horizontaux – alors qu’ils sont verticaux sur le Range traditionnel -, reliés par un bandeau noir.

Dans l’habitacle, on découvre une planche de bord inédite et surtout différente de celle du Range. Plus inclinée, elle se différencie surtout de la précédente génération par la disparation du troisième écran qui se situait en bas de la console centrale. Aujourd’hui, le conducteur a face à lui une instrumentation numérique de 13,7 pouces qui côtoie un large écran multimédia tactile de 13,1 pouces, qui prend place dans le prolongement de la large console plus haute que sur le Range traditionnel. Elle regroupe différentes fonctions (climatisation, commande du Terrain Response) par l’intermédiaire de commandes aptiques agréables à manier.

Grâce à son empattement de 2,99 m, le Range Rover Sport offre une bonne habitabilité arrière. Le volume de chargement oscille entre 647 et 1 860 litres. Le seul reproche porte sur la hauteur du seuil de chargement, un peu trop élevée. Heureusement, grâce aux suspensions pneumatiques, il est possible de la faire varier grâce aux suspensions pneumatiques commandables depuis le coffre.