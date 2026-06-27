Il coule son Range Rover en tentant de sauver un utilitaire bloqué dans le sable
Un simple dépannage sur une plage anglaise a viré au naufrage mécanique en quelques heures.
Parti secourir un Ford Transit enlisé, un Range Rover SVR de 575 ch s'est retrouvé piégé à son tour par le sable et la marée montante.
Il y a des jours où la nature rappelle avec une certaine cruauté qu’elle ne lit pas les fiches techniques. Sur une plage de Scarborough en Angleterre, un Ford Transit enlisé alors qu’il récupérait des jet-skis semblait n’avoir besoin que d’un petit coup de main. On a donc appelé un Range Rover SVR de 575 ch. Mauvaise idée.
Le puissant SUV britannique a d’abord tenté d’extraire l’utilitaire et sa remorque d’un seul coup. Mais le sable mou s’est montré totalement insensible au V8 compressé, aux modes tout-terrain sophistiqués et au prestige du badge sur le capot. Quelques minutes plus tard, le sauveur était lui aussi immobilisé. Pendant que la marée montait, les tentatives de sauvetage se sont multipliées au point d’employer parfois de simples pelles en plastique. Des habitants auraient même proposé leur aide et quelques conseils sans grand succès selon les témoins sur place.
Un double naufrage
Vers 22h30, les deux véhicules étaient presque entièrement submergés. Seuls quelques éléments de carrosserie dépassaient encore des vagues. Les équipes de récupération ont finalement attendu la marée basse pour extraire le Transit et le Range Rover à l’aide d’engins de chantier.
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