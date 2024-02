Prenez-vous pour la Reine Elisabeth II

Le salon Rétromobile 2024 vient de fermer ses portes. Fidèle à sa réputation, il a une fois de plus émerveillé les passionnées d’automobile par la présence de modèles d’exception : Bugatti Royale et Atlantic, Ferrari 250 GTO, Aston Martin DB3S, Dino 206 S Spider, BMW 507…

Certaines des plus belles voitures du salon étaient à vendre, à des prix astronomiques. Pourtant, il y a une solution pour se démarquer sans dépenser une grosse fortune. C’est ce que propose Bramley Motor Cars, un revendeur britannique de véhicules de sport et de luxe.

Il a dans son catalogue un Range Rover SDV8 Autobiography à empattement long de 2016. Mais il ne s’agit pas d’un « simple » Range puisqu’il a appartenu à Sa Majesté la Reine Elisabeth II, qui nous a quittés en septembre 2022. À noter également que le Président Obama a pris place à bord en 2016.

Avec les plaques d'origine

Afin d’être homologué pour la route, ce Range royal a dû abandonner certains équipements spécifiques comme les marches pieds fixes et les lumières spécifiques de Police. Les écrans de divertissement ne sont plus présents, mais les poignées de maintien supplémentaires à l’arrière, et qui permettaient à la Reine de s’installer, sont toujours à disposition. Détail qui a son importance, les plaques d’immatriculation « OU16 XVH » qui étaient apposées lors de son utilisation n’ont pas disparu, une attention que les intéressés apprécieront.

Ce Range Rover, qui a parcouru à peine 30 000 km, est à vendre l’équivalent de près de 264 000 €. Un prix supérieur de 200 000 € environ par rapport à un Range équivalent sur le marché de l’occasion. Seulement, cet exemplaire royal n’a pas d’équivalent…