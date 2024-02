Chaque année c’est pareil avec Serge Bellu : il arrive à Rétromobile avec un air renfrogné, commence à parcourir les allées en lançant les méchancetés habituelles sur tel ou tel modèle exposé (« Celle-ci n’est pas une vraie », « Mais que vient faire ce modèle dans un salon d'anciennes? », « Mais qui peut bien acheter un truc pareil ? », etc.) et, à mesure que les minutes passent à parcourir les stands des plus grands marchands, le regard s’éclaire, le sourire revient, et on découvre qu'un petit coeur bat sous cette carapace.

dailymotion Rétromobile 2024: les coups de coeur de Serge Bellu (vidéo)

Parce qu’à Rétromobile, même l’amateur le plus éclairé, et donc potentiellement le plus sévère, a de quoi étancher sa soif de bolides en tous genres. Des modèles dont la restauration est souvent supérieure à la qualité de présentation originelle, et des modèles dont la rareté justifie réellement le déplacement porte de Versailles. Pour vous en convaincre, découvrez maintenant la sélection des coups de cœur de l’ami Sergio, garantie sans langue de bois!